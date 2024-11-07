Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале Лекарь. zp-m.Luke высказался по поводу избрания новым президентом США Дональда Трампа и возникновению по этому поводу определённых надежд среди украинских верующих на то, что он, как и обещал, очень скоро остановит военные действия на Украине и прекратит гонения на УПЦ.

«Ещё не объявлены официальные результаты выборов в Америке, как уже поднялась волна восторгов и розовых надежд, в том числе и в отношении изменения политики дискриминации УПЦ. Ещё в 18 веке немецкий философ Георг Гегель сделал едкое замечание: „История учит лишь тому, что она никого ничему не научила“. И это совершенно справедливо. Неужели мы забыли, как радовались в 2019 году, когда обещали, что не будут разделять народ, не будут нарушать права людей, в том числе и право на свободное исповедание своей веры. Это очень сильно контрастировало на фоне предыдущей политики Петра Отступника. Поэтому большинство верующих УПЦ стали дружно голосовать против прежнего главы государства. И мы получили то, что имеем сейчас — антиконституционный закон, попирающий базовое право человека исповедовать свою религию. Под надуманными предлогами у нас забирают храмы, открывают уголовные дела на духовенство и православных журналистов», — обратил внимание архипастырь.

«Суть предвыборной кампании у политиков всех стран одна и та же — заставить людей поверить в благие намерения тех, кто хочет прийти к власти. Но мы знаем, что после того, как эти люди достигают своей цели, их риторика очень часто меняется. Я лишь хочу напомнить нынешним мечтателям, что проблемы, связанные с возникновением на территории нашего государства новой религиозно-политической организации, были инициированы республиканцем М. Помпео, человеком, которого Д. Трамп поставил возглавлять Госдеп США, ныне он продолжает курировать свой проект», — заявил митрополит Лука.

«Америка — это не та страна, которая может радикально менять свою внешнюю политику. Мы должны судить о людях, которые приходят к власти, не по тем речам, которые они произносят во время своей предвыборной компании, а по тем делам, которые они совершают после того, как пришли к власти. Я уверен в одном — мы не должны тешить себя иллюзиями и не имеем права надеяться на князей и сынов человеческих, в которых нет спасения (Пс. 145:3). У нас одна надежда — на Бога. И для того, чтобы эта надежда осуществилась, лучше вместо того, чтобы переживать по поводу того, кто победит в президентской гонке в США, молиться Господу, чтобы на всё была Его святая воля», — заключил владыка.

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