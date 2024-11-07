Во вторую годовщину со дня гибели военного священника в храме великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца прошли мемориальные торжества…

6 ноября 2024 года в Москве почтили память настоятеля храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в п. Власиха — Патриаршего подворья при штабе РВСН, Героя России протоиерея Михаила Васильева, со дня трагической гибели которого на Донбассе исполнилось ровно два года, сообщает сайт Московской городской епархии.

После Божественной литургии панихиду в храме и литию на могиле священника совершил заместитель управляющего делами Московской Патриархии, управляющий викариатством Новых территорий и благочинием ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне Москвы епископ Павлово-Посадский Силуан.

Его Преосвященству сослужили настоятель храма, ключарь Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил Российской Федерации протоиерей Александр Солдатенков, благочинный благочиния ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне города Москвы иерей Алексий Дроздов, клирики храма и приглашенное духовенство.

После панихиды владыка Силуан произнес проповедь, в которой отметил:

«Отец Михаил своей жизнью явил пример истинного русского человека, который сердце свое не делит между Богом и землей, между Отчеством Небесным и отечеством земным. Только при таком духовном устроении отечество земное и может обрести благословение от Бога и все в нем начинает устраиваться, потому что руками людей тогда действует сам Господь».

На Соборной площади перед храмом возле памятника отцу Михаилу состоялся митинг, на котором выступили глава городского округа Власиха Г. Потапчук, начальник военно-политического отдела РВСН полковник А. Распутин, вдова священника Мария Васильева, депутат Совета депутатов г. о. Власиха генерал-майор в отставке В. Щербович, епископ Павлово-Посадский Силуан. Затем присутствующие на гражданской панихиде возложили к памятнику цветы.

На богослужении и на митинге присутствовали военнослужащие Власихинского гарнизона, жители Власихи, курсанты православного военно-патриотического клуба «Илия Муромец», учащиеся двух средних школ, родные и друзья отца Михаила.

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