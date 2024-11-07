Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», назвал оскорбительными для миллионов верующих христиан всего мира кощунственные сцены во время открытия Олимпиады в Париже, среди которых была содомская пародия на Тайную вечерю, сообщает ТАСС.

«Что касается того, что мы видели на открытии, я, честно говоря, даже не смотрел в начале, потом уже мне сказали, что там что-то происходило, я посмотрел. Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это Международный олимпийский комитет пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал он.

Президент России отметил, что те, кто это делал, могут сказать, что они не собирались никого оскорблять, но подобные ситуации происходят и в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран под эгидой свободы слова, что также недопустимо.

«Я повторю то, о чем уже неоднократно говорил. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Потому что если можно кого-то оскорблять, [его] религиозные чувства и говорить: „Это моя свобода, я хочу и делаю то, что хочу“. Но так можно и до убийства дойти — я хочу убить, пошёл, убил, это выражение моей свободы. Так, что ли? Чушь, конечно. Люди не чувствуют границ, краев не видят, как у нас в народе иногда говорят», — пояснил он.

Путин призвал воздерживаться от действий, которые могут оскорбить другого человека.

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Русская линия