Владимир Путин назвал недопустимым оскорбление христиан со стороны содомитов
Президент России дал нелицеприятную оценку открытию Олимпиады в Париже, во время которой состоялась пародия половых извращенцев на Тайную вечерю…
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», назвал оскорбительными для миллионов верующих христиан всего мира кощунственные сцены во время открытия Олимпиады в Париже, среди которых была содомская пародия на Тайную вечерю, сообщает ТАСС.
«Что касается того, что мы видели на открытии, я, честно говоря, даже не смотрел в начале, потом уже мне сказали, что там что-то происходило, я посмотрел. Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это Международный олимпийский комитет пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал он.
Президент России отметил, что те, кто это делал, могут сказать, что они не собирались никого оскорблять, но подобные ситуации происходят и в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран под эгидой свободы слова, что также недопустимо.
«Я повторю то, о чем уже неоднократно говорил. Свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Потому что если можно кого-то оскорблять, [его] религиозные чувства и говорить: „Это моя свобода, я хочу и делаю то, что хочу“. Но так можно и до убийства дойти — я хочу убить, пошёл, убил, это выражение моей свободы. Так, что ли? Чушь, конечно. Люди не чувствуют границ, краев не видят, как у нас в народе иногда говорят», — пояснил он.
Путин призвал воздерживаться от действий, которые могут оскорбить другого человека.
Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Владимир Путин назвал недопустимым оскорбление христиан со стороны содомитов Президент России дал нелицеприятную оценку открытию Олимпиады в Париже, во время которой состоялась пародия половых извращенцев на Тайную вечерю...