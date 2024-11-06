Тема возвращения убеждённого атеиста и русофоба Владимира Познера на российское телевидение стало темой для очередной телепередачи «БесогонТВ» российского режиссёра Никиты Михалкова, который наглядно показал, чем сегодня грозит стране возвращение беглых эмигрантов в информационное поле, на книжные полки и концертные площадки России, сообщает телеканал «Царьград».

За неделю до саммита в Казани в эфире Первого канала состоялась премьера фильма «Турецкая тетрадь» Владимир Познера. После этого показа, наверное, многие вспомнили слова Михаила Задорнова, известного юмориста, который назвал его «гениальным предателем». А всё дело в том, что собеседником ведущего в этом фильме выступил лауреат Нобелевской премии турецкий писатель Орхан Памук, человек, предавший и оскорбивший свой народ, ненавидящий президента и говорящий о нём всякие гадости, сказал Михалков.

«Огромное количество людей в Турции, простых людей, называют его предателем. И вот именно глазами этого одиозного писателя российское общество должно узнать о жизни Турции. Ну, а как это выглядит вообще в преддверии саммита БРИКС, вообще, в принципе? А могли Эрдогану доложить об этом, перед тем как вылетать в Москву? Безусловно. Наверняка доложили, и наверняка он это знал. Но к счастью, он интересы страны ставит выше своих, поэтому прилетел», — отметил режиссёр.

Никита Михалков убеждён, что и наш президент Владимир Путин «интересы страны поставит выше своих и выше обид и прилетит», если его пригласят в Китай, к примеру, и случится что-то такое же, как с Эрдоганом и «Турецкой тетрадью». Но может ли подобная ситуация способствовать развитию дружеских отношений или она может им помешать? Ответ понятен.

«Вообще в словосочетании „гениальный предатель“ много заложено. Вот фрагмент из фильма Познера. Вот они сидят в комфортных, уютных условиях, говорят что хотят, делают что хотят. Никто их в тюрьму не сажает. Они уезжают из своих стран, где-то там работают, живут. Могут наговорить с три короба, вернуться обратно. Потом продолжить уютно жить на две-три страны. То есть всё ими сказанное про отсутствие свободы слова никак им не мешает наслаждаться собой. Сегодня пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать о том, как ужасно турецкое и российское общество», — заметил Никита Михалков.

По словам режиссёра, вопрос возвращения Познера на федеральный канал волнует огромное количество людей. Вот что об этом сказал журналист, блогер Сергей Колясников:

«Познер вернулся в Россию и дорвался до „кормушки“. Теперь все либеральные русофобские структуры начнут резко набивать его деньгами. Начали с Первого канала, на очереди „Яндекс“.. И Познер только пробный камень. За ним пойдёт вал релокантов и швали», — написал блогер в своём ТГ-канале Zergulio.

Комментируя слова уральского журналиста, Никита Сергеевич напомнил, что говорил о России Познер сразу после того, как началась спецоперация на Украине.

«В своё время пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Сергеевич Песков назвал Познера убеждённым патриотом своей страны. У меня такой вопрос: а какой „своей страны“ является господин Познер патриотом? Это какая страна для него своя? Я вспоминаю его слова: „В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя Родина, я здесь не вырос. Я не чувствую себя здесь полностью дома. И от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. Если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию“. Так какой страны патриотом считает себя Владимир Владимирович Познер, Дмитрий Сергеевич?» — сказал Михалков.

Суть таких людей неплохо описал великий русский философ Василий Розанов в своём эссе «Не нужно давать амнистию эмигрантам». Несмотря на то, что эта статья вышла в 1913 году, она актуальна и сегодня, считает режиссёр.

«Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю, и проклинавшими её всё время, пока они жили в России?.. Они будут нашёптывать нашим детям, ещё гимназистам и гимназисткам, что мать их воровка, потаскушка. Что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок в её постель, в её стулья и диваны, набить гвоздочков везде на полу. И пусть мамаша ходит и кровянится, ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Эти гвоздочки они будут рассыпать по газеткам», — писал Розанов.

Про какие «гвоздочки» говорил философ? Да всё про те же. Разве это не «гвоздочек» — за неделю до начала саммита БРИКС перед приездом Эрдогана в Казань выпустить фильм, где в главной роли человек, который его ненавидит? Но дело не только в этом. А в том, что «любая деятельность внутри твоей страны, которую ты не любишь, не понимаешь, не воспринимаешь и не ценишь, куда ты должен вернуться по каким-то обстоятельствам», будет заканчиваться тем, «чтобы рассыпать эти гвоздочки», считает Михалков.

«Везде, в прессе, в книгах, в кино, в театре, где угодно. Познер говорит: „Старайтесь говорить правду“. То есть не „говорите правду“, а „старайтесь говорить правду“. А если вы по каким-то причинам не хотите говорить правду или не можете говорить правду, то старайтесь говорить так, чтобы вам поверили. То есть врите так, чтобы это было правдоподобно. Ну, это мем его жизни! И это мем жизни огромного количества всех тех, кто сегодня, путешествуя по миру, поливает нашу страну», — заключил Никита Михалков.

Русская линия