Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2024

Благодаря профилактике в России резко снизилось число отказов от новорожденных
За последние 12 лет число отказов сократилось на 80% практически во всех регионах страны…

НоворожденныйВ России ощутимо снизилось количество отказов от детей. По данным Минздрава РФ, число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года — на 24%. Тенденция к снижению отказов в последнее десятилетие характерна минимум для 18 регионов, сообщает газета «Известия».

«Доля новорожденных, от которых отказались родители, от общего числа родившихся в 2023 году составила 0,09% (0,11% — в 2021 году, 0,10% — в 2022 году)», — сообщили в пресс-службе министерства.

При этом в Минздраве не назвали абсолютных цифр.

Журналисты издания самостоятельно обратились в регионы и сделали вывод, что чаще всего от детей в 2014 году отказывались в Челябинской области, тогда число таких случаев составило 174. Но в 2023 году в роддомах в этом регионе оставили уже на 80% меньше — 35 детей. В Нижегородской области десять лет назад после родов матери отказались от 141 ребёнка, в 2023 году — от 36, а по данным на октябрь 2024-го — от восьми. Также большое число отказов в 2014 году наблюдалось в Иркутской области — 107 детей. В 2023 году это число уже составило 23, а в этом году — 18.

Меньше всего в 2014 году оставляли детей в роддомах в Белгородской области — тогда было 16 таких случаев (в 2023 году — 11, в 2014 году — два).

С 2014 по 2023 год (подсчет «Известия» решили провести по финальным цифрам прошлого года) лидерами по темпу снижения числа таких отказов стали Коми (94%), Архангельская область (89%) и ХМАО (83%). В частности, в Коми в 2014 году оставили в медучреждениях 33 ребенка, в прошлом и этом годах — по два.

Итоги 2024 года ещё не подведены, но за девять месяцев меньше всего новорожденных оставляли «на попечение государства» в Архангельской области — один случай, в Коми и Белгородской области — по два.

В департаменте здравоохранения Москвы абсолютных цифр также не назвали и представили данные только с 2017 года — по данным столичного ведомства, за восемь лет число отказов в роддомах уменьшилось более чем на 70%. В 2017 году было 100 случаев, за девять месяцев 2024-го — 21.

Динамику числа отказов от детей в медучреждениях в Минздраве связали с реализацией дорожной карты по профилактике социального сиротства на 2022−2025 годы. Кроме того, в субъектах России утверждены региональные программы по повышению рождаемости.

В Фонде профилактики социального сиротства и благотворительном фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам» сообщили, что уже десять лет назад разработали методические рекомендации по профилактике отказов от новорожденных в родильных домах, которые использует Минздрав (в ведомстве это подтвердили).

«Когда в 2014 году мы начинали свою работу, с „отказницами“ в роддомах никто даже не разговаривал: заполнила документы и до свидания. Считалось, что, если мама приняла решение, бесполезно пытаться сохранить для ребенка семью», — рассказал «Известиям» методист Фонда профилактики социального сиротства Дмитрий Григорьев.

По его словам, 30 — 60% случаев отказов от ребенка в роддоме можно предотвратить.

Чаще всего к решению отказаться от ребенка женщину подталкивают финансовые трудности, отсутствие поддержки со стороны близких и наличие психологической травмы, связанной с отношениями с родителями, рассказала «Известиям» руководительница проекта «Профилактика отказов от новорожденных» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Шихова.

По словам Ольги, чтобы изменить свое решение и оставить ребенка в семье, многим матерям достаточно даже минимальных мер поддержки.

Русская линия

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