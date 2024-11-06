5 ноября 2024 года исполнилось 80 лет со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия. В связи с этим в адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви начали поступать многочисленные поздравления от глав других Поместных Православных Церквей, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Свои поздравления владыке Онуфрию, в частности, уже направили Предстоятели Грузинской, Сербской, Польской и Македонской Православных Церквей, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«Ваше Блаженство, сердечно поздравляем вас с 80-летним юбилеем. Десятилетия подвижнического служения снискали Вам авторитет и уважение в Церкви Христовой. Глубокого уважения заслуживают Ваши усилия защиты общехристианских ценностей: любви к ближнему, добру, правде. на фоне испытаний, которые выпали на долю Украины», — говорится в письме Грузинского Патриарха Илии.

В свою очередь, Сербский Патриарх Порфирий от имени Сербской Православной Церкви выразил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию «самые искренние молитвенные пожелания долгого и ревностного служения Богу и доверенному Его Блаженству многострадальному народу сестринской Украинской Православной Церкви».

«Молимся от всего сердца прежде всего, чтобы Бог любви и добрый пастырь послал мир на вашу землю, в сердца вверенной вам паствы, дарил вам неиссякаемую любовь, крепость телесную, духовные силы и постоянную помощь в вашем нелегком, но богоугодном архипастырском служении. Многих и благих лет, Блаженнейший Владыка!», — отметил Предстоятель Сербской Церкви.

В своем поздравлении Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва пожелал Его Блаженству всеобъемлющей Божьей помощи в несении Первосвятительского Креста. «В духе братской любви искренне поздравляю Ваше Блаженство с 80-летием со дня рождения. Желаю вам здоровья и всеобъемлющей Божьей помощи в несении Первосвятительского Креста Святой Украинской Православной Церкви в трудный для нее период. Многих Вам лет, Ваше Блаженство!», — говорится в приветственном слове.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейший Митрополит Ростислав отметил, что «в трудные времена, которые мы переживаем, Ваша самоотверженность для нас является великим примером смирения, мудрости и неустанного подвига». «Для нас всех Вы-образец доброго пастыря и заботливого отца, чья непоколебимая вера в Бога помогает преодолевать все трудности, терпеливо служить своему народу у Престола Божьего и наставлять верных твердо стоять во Христовой истине», — говорится в приветственном слове.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии пожелал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию доброго здоровья, крепости сил в Предстоятельском служении Украинской Православной Церкви и неиссякаемой помощи Божьей во всех трудах. «Пусть Пресвятая Богородица вместе с сонмом преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых простирают над вами всегда свой молитвенный покров!», — отметил Блаженнейший Митрополит Ростислав.

Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан от имени Архиерейского Синода Македонской Православной Церкви пожелал митрополиту Онуфрию богатства Божьей благодати и мира украинскому народу. «Поздравляя Вас с вашим 80-летием, позвольте от себя лично и от имени членов Священного Архиерейского Синода Македонской православной Церкви-Охридской архиепископии поздравить вас с этим праздником, желая крепкого здоровья, бодрости духа и Божьей помощи во всяком добром деле».

Блаженнейший митрополит Онуфрий родился 5 ноября 1944 года в Корытном Черновицкой области. Отец Ореста Березовского (так звали будущего Предстоятеля) был священником.

В 1961 году, после окончания школы, пошел учиться в Черновицкое техническое училище, затем работал в строительных организациях области. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. Проучившись три курса, поступил в Московскую духовную семинарию.

За два года до окончания учебы Орест вошел в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 18 марта 1971 года стал монахом. При постриге он получил имя Онуфрия, в честь преподобного Онуфрия Великого.

20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года — в сан иеромонаха. В этом же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1978 году с ученой степенью кандидата богословия.

В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области). 28 июня 1985 года будущего Предстоятеля назначили благочинным Троице-Сергиевой лавры, а на Рождество следующего года — возвели в сан архимандрита.

С 20 июля 1988 года по ноябрь 1990 года был наместником Почаевской лавры. Архиереем стал 9 декабря 1990 года. Хиротонисал иерарха бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет Денисенко, который позже ушел в раскол и возглавил Киевский патриархат.

В 1992 году Черновицкий епископ Онуфрий выступил против неканоничных действий тогдашнего митрополита Филарета. За это Филарет лишил владыку Черновицкой кафедры. Однако духовенство и верующие защитили своего пастыря, и уже в апреле епископа Онуфрия восстановили на Черновицкой кафедре.

В 1994 владыка был возведен в сан архиепископа, в 2000 году — стал митрополитом, а 13 августа 2014 года по результатам тайного голосования был избран Предстоятелем УПЦ.

Как сообщал СПЖ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился со Словом к епископу Нововоронцовскому Серафиму, викарию Новокаховской епархии: «В твое управление Церковь вручает людей, которые испытывают очень много горя. Старайся быть для них любящим отцом».

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