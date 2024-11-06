Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2024

Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий отмечает 80-летие
Предстоятеля Украинской Православной Церкви поздравили главы многих Поместных Православных Церквей…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий5 ноября 2024 года исполнилось 80 лет со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия. В связи с этим в адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви начали поступать многочисленные поздравления от глав других Поместных Православных Церквей, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Свои поздравления владыке Онуфрию, в частности, уже направили Предстоятели Грузинской, Сербской, Польской и Македонской Православных Церквей, а также Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«Ваше Блаженство, сердечно поздравляем вас с 80-летним юбилеем. Десятилетия подвижнического служения снискали Вам авторитет и уважение в Церкви Христовой. Глубокого уважения заслуживают Ваши усилия защиты общехристианских ценностей: любви к ближнему, добру, правде. на фоне испытаний, которые выпали на долю Украины», — говорится в письме Грузинского Патриарха Илии.

В свою очередь, Сербский Патриарх Порфирий от имени Сербской Православной Церкви выразил Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию «самые искренние молитвенные пожелания долгого и ревностного служения Богу и доверенному Его Блаженству многострадальному народу сестринской Украинской Православной Церкви».

«Молимся от всего сердца прежде всего, чтобы Бог любви и добрый пастырь послал мир на вашу землю, в сердца вверенной вам паствы, дарил вам неиссякаемую любовь, крепость телесную, духовные силы и постоянную помощь в вашем нелегком, но богоугодном архипастырском служении. Многих и благих лет, Блаженнейший Владыка!», — отметил Предстоятель Сербской Церкви.

В своем поздравлении Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва пожелал Его Блаженству всеобъемлющей Божьей помощи в несении Первосвятительского Креста. «В духе братской любви искренне поздравляю Ваше Блаженство с 80-летием со дня рождения. Желаю вам здоровья и всеобъемлющей Божьей помощи в несении Первосвятительского Креста Святой Украинской Православной Церкви в трудный для нее период. Многих Вам лет, Ваше Блаженство!», — говорится в приветственном слове.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейший Митрополит Ростислав отметил, что «в трудные времена, которые мы переживаем, Ваша самоотверженность для нас является великим примером смирения, мудрости и неустанного подвига». «Для нас всех Вы-образец доброго пастыря и заботливого отца, чья непоколебимая вера в Бога помогает преодолевать все трудности, терпеливо служить своему народу у Престола Божьего и наставлять верных твердо стоять во Христовой истине», — говорится в приветственном слове.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии пожелал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию доброго здоровья, крепости сил в Предстоятельском служении Украинской Православной Церкви и неиссякаемой помощи Божьей во всех трудах. «Пусть Пресвятая Богородица вместе с сонмом преподобных отцов Киево-Печерских и всех святых простирают над вами всегда свой молитвенный покров!», — отметил Блаженнейший Митрополит Ростислав.

Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан от имени Архиерейского Синода Македонской Православной Церкви пожелал митрополиту Онуфрию богатства Божьей благодати и мира украинскому народу. «Поздравляя Вас с вашим 80-летием, позвольте от себя лично и от имени членов Священного Архиерейского Синода Македонской православной Церкви-Охридской архиепископии поздравить вас с этим праздником, желая крепкого здоровья, бодрости духа и Божьей помощи во всяком добром деле».

Блаженнейший митрополит Онуфрий родился 5 ноября 1944 года в Корытном Черновицкой области. Отец Ореста Березовского (так звали будущего Предстоятеля) был священником.

В 1961 году, после окончания школы, пошел учиться в Черновицкое техническое училище, затем работал в строительных организациях области. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. Проучившись три курса, поступил в Московскую духовную семинарию.

За два года до окончания учебы Орест вошел в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 18 марта 1971 года стал монахом. При постриге он получил имя Онуфрия, в честь преподобного Онуфрия Великого.

20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года — в сан иеромонаха. В этом же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1978 году с ученой степенью кандидата богословия.

В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области). 28 июня 1985 года будущего Предстоятеля назначили благочинным Троице-Сергиевой лавры, а на Рождество следующего года — возвели в сан архимандрита.

С 20 июля 1988 года по ноябрь 1990 года был наместником Почаевской лавры. Архиереем стал 9 декабря 1990 года. Хиротонисал иерарха бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет Денисенко, который позже ушел в раскол и возглавил Киевский патриархат.

В 1992 году Черновицкий епископ Онуфрий выступил против неканоничных действий тогдашнего митрополита Филарета. За это Филарет лишил владыку Черновицкой кафедры. Однако духовенство и верующие защитили своего пастыря, и уже в апреле епископа Онуфрия восстановили на Черновицкой кафедре.

В 1994 владыка был возведен в сан архиепископа, в 2000 году — стал митрополитом, а 13 августа 2014 года по результатам тайного голосования был избран Предстоятелем УПЦ.

Как сообщал СПЖ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился со Словом к епископу Нововоронцовскому Серафиму, викарию Новокаховской епархии: «В твое управление Церковь вручает людей, которые испытывают очень много горя. Старайся быть для них любящим отцом».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий отмечает 80-летие
Предстоятеля Украинской Православной Церкви поздравили главы многих Поместных Православных Церквей...

Митрополит Американский Элпидофор упрочил свои позиции на Фанаре
Глава Фанара изгнал митрополита Чикагского Нафанаила из Синода после того, как тот попытался оспорить решения главы Экзархата Фанара в США...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Марию Фёдоровну, супругу Государя Павла I и мать Императоров Александра I и Николая I...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика