Глава Фанара изгнал митрополита Чикагского Нафанаила из Синода после того, как тот попытался оспорить решения главы Экзархата Фанара в США…

Константинопольский Патриарх Варфоломей освободил митрополита Чикагского Нафанаила от его обязанностей в Священном Синоде Константинопольского Патриархата после того, как у того случился конфликт с главой Экзархата Фанара в США митрополитом Элпидофором, сообщает СПЖ со ссылкой на издание ЕК.

В официальном письме об отставке, которое направил глава Фанара владыке Нафанаилу, не были указаны причины этого решения, а только сказано, что митрополита Чикагского заменит другой иерарх. Однако, в ряде СМИ сообщается, что конфликт имел место, и Патриарх Варфоломей прислушался к митрополиту Элпидофору.

Эта информация стала известна 2 ноября — на праздновании именин владыки Элпидофора, через которого митрополиту Нафанаилу и было передано письмо главы Фанара.

На недавнем Синоде Экзархата Фанара в США митрополит Нафанаил оспорил одно из решений архиепископа Элпидофора, предложив своего кандидата — митрополита Сардийского Евангелоса — на должность в структуре экзархата вместо предлагаемого владыкой Элпидофором.

По информации греческих СМИ, митрополит Элпидофор и ранее испытывал к владыке Евангелосу сильную неприязнь, что вызывало дополнительное напряжение. Этот конфликт, судя по всему, стал одной из причин увольнения митрополита Нафанаила из Синода.

Таким образом, можно сказать, что пошатнувшиеся было позиции скандально известного митрополита Элпидофора серьёзно упрочились, поскольку глава Фанара, несмотря на многочисленные скандалы вокруг этого архиерея, продолжает его поддерживать.

Русская линия