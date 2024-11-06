Временно управляющий Патриаршими приходами в США епископ Сурожский Матфей от лица Русской Православной Церкви поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В тесте поздравления, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Трамп!

От лица Патриарших приходов Русской Православной Церкви в США примите поздравления с избранием Вас на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Американский народ уже второй раз доверяет Вам руководство страной, связывая с Вашим президентством надежды на дальнейшее экономическое и социальное развитие, укрепление согласия и стабильности в обществе.

Мы надеемся, что период Вашего президентства станет временем поиска путей к взаимопониманию между странами и народами, мирному разрешению международных конфликтов, утверждению принципов религиозной свободы во всем мире.

Желаю Вам, уважаемый господин Трамп, крепости сил, помощи Божией и успехов в ответственном государственном служении".

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп, в отличие от своей соперницы Камилы Харис, обещал предпринять решительные действия по прекращению военных действий на Украине и началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он неоднократно высказывался на тему возможной отмены антироссийских санкций.

В этом свете поздравление Трампа со стороны Московского Патриархата, чьи права серьёзно нарушаются как на Украине, так и в Европе, вполне оправданны. Конечно, политики крайне редко выполняют свои предвыборные обещания, а потому больших надежд в церковной Москве никто по поводу заявлений Трампа не питает. Тем не менее, его избрание даёт хотя бы какую-то надежду на возможную нормализацию российско-американских отношений.

Русская линия