Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2024

В Русской Православной Церкви поздравили Дональда Трампа с избранием на пост президента США
Поздравительное послание от Московского Патриархата направил епископ Сурожский Матфей…

Дональд Трамп в ООНВременно управляющий Патриаршими приходами в США епископ Сурожский Матфей от лица Русской Православной Церкви поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В тесте поздравления, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Трамп!

От лица Патриарших приходов Русской Православной Церкви в США примите поздравления с избранием Вас на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Американский народ уже второй раз доверяет Вам руководство страной, связывая с Вашим президентством надежды на дальнейшее экономическое и социальное развитие, укрепление согласия и стабильности в обществе.

Мы надеемся, что период Вашего президентства станет временем поиска путей к взаимопониманию между странами и народами, мирному разрешению международных конфликтов, утверждению принципов религиозной свободы во всем мире.

Желаю Вам, уважаемый господин Трамп, крепости сил, помощи Божией и успехов в ответственном государственном служении".

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп, в отличие от своей соперницы Камилы Харис, обещал предпринять решительные действия по прекращению военных действий на Украине и началу мирных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он неоднократно высказывался на тему возможной отмены антироссийских санкций.

В этом свете поздравление Трампа со стороны Московского Патриархата, чьи права серьёзно нарушаются как на Украине, так и в Европе, вполне оправданны. Конечно, политики крайне редко выполняют свои предвыборные обещания, а потому больших надежд в церковной Москве никто по поводу заявлений Трампа не питает. Тем не менее, его избрание даёт хотя бы какую-то надежду на возможную нормализацию российско-американских отношений.

Русская линия

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