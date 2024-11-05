Митрополит Запорожский Лука: «Все эти напрасные обращения, действия, „баталии“ в Интернете радуют врага рода человеческого и вносят ещё большую смуту в жизнь нашей Матери-Церкви»

Правящий архиерей Запорожской епархии митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале назвал напрасным обращение 30-ти архиереев Украинской Православной Церкви, которые высказались против решения Св. Синода Русской Православной Церкви о почислении на покой митрополита Донецкого Илариона, и с печалью заметил, что все эти «баталии в Интернете» радуют только врага рода человеческого и не приносят никакой пользы.

«С печалью смотрю на то, как все больше раскручивается маховик обсуждения вокруг темы решения, принятого по митрополиту Илариону, — отметил архипастырь. — И грустно мне из-за того, что все эти напрасные обращения, действия, «баталии» в Интернете радуют врага рода человеческого и вносят ещё большую смуту в жизнь нашей Матери-Церкви. Ведь если среди христиан не будет мира друг с другом, то откуда же он появится в нашем обществе?

Я с большим уважением отношусь к владыке Илариону, которому я очень многим обязан. Он для меня был и остается примером доброго пастыря, который «жизнь свою полагает за овец». Митрополит Иларион — человек, которому Бог дал много талантов. Он прекрасный администратор, управленец, строитель и молитвенник. Для меня, как врача по образованию, донецкий иерарх — пример перенесения неимоверных телесных скорбей и при этом непрестанного служения и исполнения своих обязанностей.

При этом важно понимать — какие бы заслуги любой священнослужитель не имел перед Богом, как бы много не сделал для Церкви, самым ценным для Господа будет не строительство храмов и монастырей, не открытие новых приходов, не рукоположения, а смирение сердца и терпение скорбей, переносимых с благодарностью и любовью к Богу. Этого ожидает от каждого из нас наш Отец Небесный.

И я, выражая свою поддержку владыке Илариону, желаю ему крепости в несении жизненного креста, благодаря которому он сможет войти в радость Господа и стать причастным всеобщему ликованию сонма Донецких святых, которые являются его молитвенниками и покровителями.

А нам, тем, кто так живо обсуждает новость, или негодует по ее поводу, связанную с почислением на покой владыки Илариона, хочу пожелать иметь веру в Бога и в Его благой промысел, ибо только Он лучше всех знает, как правильно распоряжаться судьбами людей.

Прошу всех не плясать под чью-то дудку, не быть фарисеями и не давать повод для очередного поношения нашей Матери-Церкви Её врагами и самим (!) не обозлиться".

Русская линия