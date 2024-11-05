4 ноября 2024 года, в День народного единства, Президент России Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, посетили XX церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», которая проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

В сопровождении главы Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Президент России и Святейший Патриарх осмотрели стенд о православном социальном служении.

Главе государства показали созданную специально для выставки икону — образ преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, торжественное освящение которого приурочено к 160-летию со дня ее рождения. Образ написан в традициях академической живописи XIX — начала XX века.

В. Путин также ознакомился с мультимедийной экспозицией «Спешите делать добро», посвященной традициям волонтерства и благотворительности в России — от раннего христианства и до наших дней. Выставка рассказывает о тех, кто своим примером доказал важность добрых дел и взаимопомощи в мире: в экспозиции представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных и людей культуры, сообщает сайт Президента России.

4−6 ноября 2024 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит XX церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». Она проводится в уникальном формате, совмещающем в себе федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание» и мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

Мероприятия проводятся по поручению В. Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2024 году историческая экспозиция в ЦВЗ «Манеж» посвящена теме благотворительности и добровольчества.

Экспозиция «Спешите делать добро» отражает историю благотворительности, служения и добровольчества от раннего христианства через время князя Владимира и Древней Руси, эпоху Смутного периода и тяготы мировых войн до современности. Через исторические свидетельства, фотографии и личные истории людей выставка рассказывает о тех, кто своим примером доказал силу и главенство добра в мире.

На выставке представлена история волонтерства, наглядно иллюстрирующая евангельскую притчу о добром самарянине, которая отражается в традициях милосердия, монастырского странноприимства, социального служения и благотворительности, а также в примерах самоотверженности и помощи современных волонтеров больным, людям, оказавшимся в беде, в исправительных учреждениях.

Посетители экспозиции увидят эффектные декорации, мультимедийные инсталляции, интерактивные галереи и трансформирующиеся пространства, иммерсивные элементы, такие как реконструкция монашеской лечебной кельи XI века, фрагменты интерьера больницы для бедных конца XIX столетия, инсталляции «Письма фронту» времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, письма бойцам СВО. На выставке представлено множество известных и малознакомых фактов из жизни русских святых, государственных и общественных деятелей, военных, людей культуры, в числе которых равноапостольный князь Владимир, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Даша Севастопольская, писатель А.П. Чехов, праведный Иоанн Кронштадтский, страстотерпицы великие княжны Ольга и Татьяна, доктор Лиза, а также К. Минин, Ф.П. Гааз, баронесса А.Ф. Мейендорф, Т.Н. Гримблит, Е.П. Коркина, Р.М. Иванова, внесшие вклад в историю российского милосердия.

В рамках празднования Дня народного единства также состоится старт федерального просветительского марафона «Знание.Первые», основная тема которого — безграничные возможности, открывающиеся перед молодыми людьми в России. Марафон продлится до 6 ноября и позволит в формате открытого диалога пообщаться с выдающимися людьми страны — государственными деятелями, лидерами бизнеса, науки, культуры и спорта.

Организаторами проекта выступают Патриарший совет по культуре, Правительство Москвы, Российское общество «Знание», проект «Россия — моя история», ассоциация Добро. рф, направление Росмолодежь.Добро.

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