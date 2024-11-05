3 ноября, в 19-ю Неделю по Пятидесятнице, свою первую Божественную литургию на Донецкой земле совершил новоназначенный митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир. Богослужение состоялось под сводами главного храма нашей епархии — Спасо-Преображенского кафедрального собора города Донецка, община которого в этот день отмечает свой престольный праздник — день памяти преподобного Илариона, схимника Печерского (в честь этого святого освящен левый придел собора), сообщает «Донбасс Православный».

У входа в храм правящего архиерея встречали представители общественности, прихожане различных храмов Донецка, многочисленные представители средств массовой информации. Под колокольный звон владыка Владимир был встречен приходским советом собора.

Сослужили митрополиту Владимиру викарные архиереи Донецкой епархии архиепископы Макеевский Варнава, Новоазовский Варсонофий и Волновахский Амвросий.

На запричастном стихе с проповедью к молящимся обратился благочинный Преображенского округа протоиерей Георгий Данильчук, в которой подчеркнул особую важность и актуальность евангельских примеров и притч для современного человека.

Божественную литургию завершило молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого доброго дела. Духовенство и миряне совершили сугубую молитву о том, чтобы Всемилостивый Господь Бог благословил доброе намерение митрополита Владимира по управлению Донецкой епархией, без препятствий, во славу Божию и укрепление Святой Церкви силой и действием Святого Духа.

После возглашения многолетия Святейшему Патриарху Кириллу, митрополиту Владимиру, викарным архипастырям, духовенству и мирянам, с приветственным словом к правящему архиерею обратился архиепископ Варнава:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит Владимир! Решением Священного Синода и мудрым решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Вы назначены на Донецкую кафедру быть митрополитом Донецким и Мариупольским. До этого Вы возглавляли другие епархии и, от края земли, до края земли прибыли сюда с восточных ворот страны в трудовой Донбасс. Здесь жители — труженики! И, как Святейший Патриарх Кирилл при посещении Донбасса отметил: „Донбасс умеет трудиться, Донбасс умеет и молиться!“.. И, после многих невзгод последних лет, сегодня земля Донецкая встречает Вас. Люди утомились от нестроений, и, видимо Господь своей милостью прислал Вас как бы в подкрепление сюда со свежими силами, чтобы продолжить начатое делание по укреплению духовности на Донбассе».

По окончании молитвы и взаимных поздравлений владыка Владимир преподал всем молящимся святительское благословение, а также уделил внимание общению с прессой различных информационных изданий и агентств.

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, в Свято-Николаевском архиерейском соборе состоялась Литургия, после которого нового правящего архиерея приветствовал митрополит Иларион, возглавлявший Донецкую кафедру все последние 28 лет.

«Сегодня мы с Вами совершили Божественную литургию, вознесли свои молитвы Матери Божией, чтобы Она была Заступницей для всех нас. 28 лет Она была для меня здесь Заступницей, пусть Она и для Вас Усердной Ходатаицей перед Престолом Всевышнего. 28 лет назад я прибыл сюда, в Донецк. Первая моя Божественная литургия была под Покровом Божией Матери в честь праздника Рождества Ея. И вот, сегодня, завершая своё пребывание на кафедре Донецких архиереев, я также под Покровом Божией Матери и благодарю Матерь Божию за то, что Она была Заступницей Усердной для меня.

Хочу Вам, дорогой Владыка, пожелать достойно продолжать эту миссию архиереев Донецких. Здесь были славные архиереи до меня: владыка Никон был первым, владыка Борис, многолетние труды нёс владыка Сергий, владыка Леонтий, владыка Иоанникий, владыка Алипий, владыка Ипполит, и вот 28 лет я занимал это место.

Владыка дорогой, Вам успехов желаю! Я люблю дончан, они очень хорошие люди, они верующие, твёрдо верующие. Любите их также, как я их любил. И пусть Господь Вам помогает в ваших архипастырских трудах под Покровом Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, Заступницы усердной рода христианского! Храни Вас Господь!"

В своём ответном слове митрополит Владимир поблагодарил своего предшественника митрополита Илариона за понесенные труды во благо Святой Церкви:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит Иларион, позвольте прежде всего поздравить Вас с престольным праздником этого Никольского собора, много лет он был кафедральным. Поздравить с днём, когда вся полнота нашей Святой Церкви празднует Казанский образ Пресвятой Богородицы и день Народного единства. В этот день мы вместе с собратьями архипастырями Донецкой епархии совершили Божественную литургию в том храме, который строился когда-то, как храм и как школа.

Вчера Вы мне показывали, в каком состоянии он был ранее. А сегодня, вступив под эти своды с замечательной росписью, с уютной церковной атмосферой, я был поражен красотой, величием, вместительностью этого храма, который наполнился многочисленными прихожанами в день этого церковного торжества. Всё это свидетельствует о том, что Ваши многолетние труды, которые здесь Вы осуществляли более четверти века, 28 лет, были не напрасными, но были наполнены трудами, полагаемыми на пользу Церкви Христовой. И свидетельством этого является не только этот благолепный, намоленный храм, но и кафедральный собор, множество других храмов в богоспасаемом кафедральном граде Донецке и в других городах и весях Православного Донбасса.

Хотелось бы, дорогой владыка, сердечно Вас поблагодарить за всё то, что Вы сделали для Донецкой земли, для её православных жителей, дабы Церковь Божия здесь укреплялась, развивалась Её спасительная миссия. И люди, приходящие в храмы Божии, взирая на их красоту, прикасались к той великой сокровищнице Православной веры, которую Церковь Христова хранит в нашем Отечестве вот уже более тысячи лет и продолжает расширять своё плодотворное влияние ради спасения своих пасомых.

Я думаю, что к моим словам благодарности, дорогой Владыка, присоединяются все те, кто сегодня находится в этом храме: и архипастыри, и священники, и миряне, а также те многочисленные священнослужители, монашествующие, пасомые, которые в разных уголках Донбасса молятся за Вас как за архипастыря, много потрудившегося ради пользы Церковной".

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