В целях увековечивания памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской
Опубликованы ссылки на электронные базы данных о новомучениках и исповедниках Русской Православной Церкви…
Во исполнение решения Рабочей группы Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской официальный сайт Русской Православной Церкви опубликовал ссылки на электронные базы данных, содержащие информацию о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, сообщает Патриархия.Ru.
Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»
Фонд был создан в 1997 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Цель Фонда — изучение архивных документов, имеющих общеисторический характер и касающихся взаимоотношений Церкви и государства в советский период, а также изучение архивно-следственных дел и дореволюционных архивных комплексов документов, имеющих непосредственное отношение к новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
Президент Фонда: Д.Б. Синяговский.
Научный руководитель Фонда: архимандрит Дамаскин (Орловский), доктор исторических наук.
База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке»
База данных собирается силами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с начала 1990-х годов. В сети Интернет база данных доступна с августа 1996 года.
Биографии новомучеников и исповедников Церкви Русской в базе данных представлены в виде структурированного описания, распределенного по множеству взаимосвязанных фактов, отраженных в соответствующих реквизитах. Возможен поиск по нескольким реквизитам.