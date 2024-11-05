Опубликованы ссылки на электронные базы данных о новомучениках и исповедниках Русской Православной Церкви…

В целях увековечивания памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской

Во исполнение решения Рабочей группы Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской официальный сайт Русской Православной Церкви опубликовал ссылки на электронные базы данных, содержащие информацию о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, сообщает Патриархия.Ru.

Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»

Фонд был создан в 1997 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Цель Фонда — изучение архивных документов, имеющих общеисторический характер и касающихся взаимоотношений Церкви и государства в советский период, а также изучение архивно-следственных дел и дореволюционных архивных комплексов документов, имеющих непосредственное отношение к новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Президент Фонда: Д.Б. Синяговский.

Научный руководитель Фонда: архимандрит Дамаскин (Орловский), доктор исторических наук.

Сайт Фонда: https://fond.ru.

База данных «Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке»

База данных собирается силами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с начала 1990-х годов. В сети Интернет база данных доступна с августа 1996 года.

Биографии новомучеников и исповедников Церкви Русской в базе данных представлены в виде структурированного описания, распределенного по множеству взаимосвязанных фактов, отраженных в соответствующих реквизитах. Возможен поиск по нескольким реквизитам.

Ссылка на базу данных: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans.

Биографическая база данных и собрание материалов «Духовенство Русской Православной Церкви в ХХ веке»

Цель проекта — сохранение памяти, усвоение и передача опыта, явленного церковно- и священнослужителями Русской Православной Церкви в ХХ веке.

Работа над базой данных координируется Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырем. К участию в проекте имеет возможность присоединиться любой желающий.

Ссылка на базу данных: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru.

Ссылка на раздел, посвященный новомученикам и исповедникам: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/martyrs.

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