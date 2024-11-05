Владимир Легойда: «Решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются Священноначалием Русской Православной Церкви в особых условиях военных действий»

31 октября 2024 года в социальных сетях и на некоторых частных интернет-ресурсах было опубликовано Заявление от лица ряда архиереев Украинской Православной Церкви в связи с решением Священного Синода о почислении на покой митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, в котором ставится под сомнение правомерность данного решения и содержится требование его отменить.

В связи с этим председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в своём Телеграм-канале пояснил, что «решения о порядке управления епархиями на территориях Донбасса и Новороссии принимаются Священноначалием Русской Православной Церкви в особых условиях военных действий, когда ход церковной жизни настоятельно требует таковых решений».

«Выдающиеся заслуги Высокопреосвященного митрополита Илариона в устроении жизни Церкви на Донецкой земле, в строительстве множества храмов, воспитании и рукоположении многочисленных священнослужителей не вызывают никаких сомнений и должным образом отмечены в синодальном постановлении. Однако нынешнее положение в регионе, где идут бои и каждый день гибнут люди, диктует необходимость перемен», — отметил глава Синодального отдела.

Он особо указал, что «прецедентом разрешения подобных ситуаций является указ № 362 от 7/20 ноября 1920 года святителя Тихона, Патриарха Московского, Священного Синода и Высшего Церковного Совета».

«Вся Русская Православная Церковь молится об избавлении архиереев, клириков, монашествующих и мирян Украины от злых гонений, выражающихся в аресте и неправедных судах над верными Православию священнослужителями и мирянами Украинской Православной Церкви, в физической агрессии и лживой пропаганде против них, в силовом захвате обителей и храмов», — говорится в заявлении.

Русская линия