24 октября 2024 года в Храме Христа Спасителя в Москве прошёл Съезд возрождённого Союза Русского Народа — Общества Царьград. Многочисленные губернаторы, депутаты, деловые люди, учёные, воины, священники, студенты и спортсмены со всей России прибыли в столицу и приняли участие в представительном собрании, сообщает телеканал «Царьград».

Среди выступавших были губернаторы Вологодской, Томской, Калужской и Курганской областей Георгий Филимонов, Владимир Мазур, Владислав Шапша, Вадим Шумков, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, философ и политолог Александр Дугин, известный актёр и режиссёр, запрещённый в служении священник Иван Охлобыстин и многие другие.

Основными направлениями работы были определены: «Идеология», «Народосбережение», «Помощь СВО» и «Миграционная политика». По данным направлениям перед пленарной частью прошли одноименные заседания секций.

Миграционную секцию возглавил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин. Идеологическую секцию вёл директор учебно-научного центра Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин. Секцию народосбережения — губернатор Кировской области Александр Соколов. Секцию «СВО, добровольчество, волонтерство» возглавили депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Съезд провозгласил усиление работы общества «Царьград» как Союза Русского Народа, представляющего собой людей, для которых служение Родине является важной составляющей их жизни.

В пленарной части выступили: председатель Общества «Царьград» Константин Малофеев, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, философ Александр Дугин, представитель МИД Мария Захарова, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Томской области Владимир Мазур, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, актёр и член Общества «Царьград» Иван Охлобыстин.

Были затронуты острые вопросы состояния российского общества по всем заявленным темам, включая происходящее на полях СВО.

«Мы — союз русского народа. Нас объединяет Русская идея, Русская мечта. Мечта о величии России. Цель „Царьграда“, чтобы для служения этой великой идеи пробудился весь русский народ. Сейчас именно такой момент, настало время русского пробуждения», — заявил в ходе своего выступления основатель общества Константин Малофеев.

Заместитель председателя Государственной Думы России Пётр Толстой поддержал тему консолидации российского общества и необходимость скорейшего законодательного решения актуальных вопросов, в первую очередь это касается миграционной политики. Кроме того, он подчеркнул, что важнейшим объединяющим началом для русского народа являются традиционные ценности.

Известный российский философ Александр Дугин заострил внимание на том, что нам позволит победить в де-факто начавшейся третьей мировой войне: «Победа всегда исходит с небес — её дарует нам Бог, но делает это не потому, что мы сильнее, хитрее или нас больше, а потому, что мы правы. Победу надо вымолить у Бога. Быть православным — значит быть суверенным в вопросах духа».

Представительница МИД России Мария Захарова, затрагивая тему демографии, предложила не употреблять привычное слово «аборт», а говорить прямо — «убийство». «Каждому мужчине стоит задуматься о том, что он сделал, чтобы его ребёнок остался жив, и перестать мериться длинной яхт, а лучше показать, сколько от него женщина родила детей, и что он конкретно сделал, чтобы её поддержать».

Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сказал о том, что настоящие русские люди продолжают жить по заповедям, и привёл пример своего недавнего посещения военного госпиталя, где увидел парня без ноги и руки, который при этом не упал духом. По словам воина, его подразделение попало под обстрел: «Я смотрю. У меня ноги нету, руки нету, а Серега ещё живой, его чуть-чуть накрыло. Думаю: залезу на него, чтобы он остался живым, а потом очнулся уже в госпитале» — так процитировал Бельский слова настоящего русского солдата.

«Вот это сила духа русского человека, это заложено в нас, когда мы возлюбили другого человека как самого себя» — подытожил глава парламента.

Еще одно яркое выступление прозвучало от депутата Государственной Думы, командира 7-й штурмовой бригады Союза Добровольцев Донбасса Александра Бородая: «По сути, речь идет о гражданской войне. Это война за образ прошлого, за настоящее и образ будущего. Украинцы стремятся в западный мир даже в роли холопов, и ради этого они готовы убивать нас. При этом они знают, что они — предатели, и потому ненавидят нас вдвойне, потому что мы за нашу тысячелетнюю Россию..».

В отношении хода СВО Александр Бородай также высказал ряд критических замечаний: «тотальное вранье, неготовность общества к ведению серьезной войны — все это наши болезни, которые не дают нам победить в этой войне. И потому нам придется ещё долго воевать за Родину — до победного конца».

С особым подъёмом выступил актёр и член Общества «Царьград» Иван Охлобыстин.

Конструктивную позицию по всем актуальным темам на примере своих регионов высказали действующие губернаторы: Вадим Шумков, Владислав Шапша, Георгий Филимонов и Владимир Мазур.

В работе съезда также приняли участие члены Новосибирского отделения Общества «Царьград» — руководитель отделения Евгений Цыбизов, Сергей Сивков, координаторы «Русской Дружины» Сергей Елпатьев и Алексей Сабченюк.

Кроме публичной части, в ходе короткого организационного заседания съезда был переизбран Совет Общества «Царьград», в состав которого вошло 12 человек. Среди них три архиерея Русской Православной Церкви — митрополит Курганский и Белозерский Даниил, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, депутаты Государственной Думы, известные учёные и деятели культуры.

В целом, съезд «Царьграда» дал трезвую оценку непростой текущей ситуации в стране, но вместе с этим продемонстрировал единство и слаженную работу его участников, направленную на возрождение России, защиту её исконных интересов, выраженных в укреплении и формировании традиционных ценностей большого русского народа.

Русская линия