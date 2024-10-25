На Фанаре не знаю, что теперь делать с украинским раскольниками

25 октября 2024 года на профанарском портале «OrthodoxTimes», журналисты которого активно поддерживали вторжение Константинопольского Патриархата на Украину и выступали с радостными сообщениями в связи с признанием украинских раскольников, вышла заметка с характерным названием «Разочарование на Фанаре из-за «украинского вопроса».

В указанном сообщении рассказывается о том, как в Стамбуле прошло заседание Синода Константинопольского Церкви, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможные дальнейшие шаги фанариотов в попытках объединить УПЦ и ПЦУ.

Мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с этой заметкой целиком:

«На заседании Священного Синода Вселенского Патриархата царило чувство разочарования относительно хода решения так называемого «украинского вопроса».

По данным хорошо информированных источников OrthodoxTimes.com, на второй день заседания Священного Синода был представлен 50-страничный отчёт делегации из трех человек, посетившей Украину в августе.

Атмосфера в ходе последовавшей дискуссии была напряженной, поскольку синодальные иерархи, по-видимому, сделали из отчёта вывод, что визит делегации не принёс никаких положительно оцениваемых результатов.

В частности, было отмечено, что, по всей видимости, нет никаких перспектив для диалога между двумя сторонами на Украине, поскольку и митрополит Епифаний, и митрополит Онуфрий, по-видимому, не желают отходить от своих позиций, чтобы найти общую почву.

Характерным для царившей атмосферы стало то, что некоторые иерархи даже поднимали вопрос о созыве нового объединительного собора. Между тем, некоторые синодальные иерархи выразили сомнение в том, что выбор митрополита Епифания на пост главы Православной церкви Украины был в конечном итоге правильным.

В ходе заседания также прозвучало мнение митрополита Варшавского Саввы, который предложил найти нового лидера Автокефальной церкви Украины.

Кроме того, на этом же заседании было зачитано письмо митрополита Киевского Епифания, направленное Синоду. По информации OrthodoxTimes.com, митрополит Епифаний в своем письме подверг критике экзарха Вселенского Патриархата в Киеве епископа Команского Михаила.

Он также пренебрежительно отозвался о трехчленной делегации Вселенского Патриархата, посетившей Киев, а также об их действиях и результатах визита трех посланников Вселенского Патриархата.

Как будто этого было недостаточно, экзарх Вселенского Патриархата в Киеве епископ Команский Михаил также направил письмо, в котором изложил свою точку зрения на нынешнюю ситуацию в Православной Церкви Украины, негативно отозвавшись о митрополите Епифании.

В ответ Вселенский Патриарх Варфоломей проинформировал Священный Синод Вселенского Патриархата о своей недавней поездке в Австралию.

По данным OrthodoxTimes.com, Патриарх Варфоломей тепло отзывался о своем пребывании в Австралии и похвалил архиепископа Макария Австралийского, выразив свою «гордость» тем, как многого архиепископ Макарий достиг за пять лет и как он организовал Церковь".

Русская линия