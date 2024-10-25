Содомиты намерены требовать от папы Римского Франциска новых уступок. Их очень вдохновило его решение начать благословлять половых извращенцев в костёлах…

Папа Римский Франциск открыл ящик Пандоры, когда принял решение начать благословлять пары содомитов в католических храмах, поскольку таким образом Ватикан сделал шаг назад в противостоянии с грехом и поощрил всех половых извращенцев, которые теперь намерены добиваться от католиков большего.

Об этом свидетельствует встреча главы Ватикана с представителями американской лоббистской группы New Ways Ministry, выступающей за поддержку содомии в Римско-католической церкви. Встреча состоялась в середине октября, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Христиане для Украины».

Аудиенция половых извращенцев длилась 80 минут, и одной из главных тем обсуждения была возможность отмены церковного запрета на терапию, связанную с изменением пола, известную как «гендерно подтвержденная помощь».

Первоначально Ватикан не комментировал это событие, однако позднее факт встречи подтвердили издания Reuters и Catholic Herald. Среди участников диалога, кроме представителей содомитов и папы Франциска, присутствовала монахиня Жанин Геррик, известная своей поддержкой трансгендерного движения в Католической церкви, а также врач из США, представляющий клинику, занимающуюся гормональной терапией для трансгендеров.

Целью встречи была попытка половых извращенцев убедить папу Римского пересмотреть доктрины Церкви. Сообщается, что Жанин Геррик инициировала встречу, вдохновившись недавним решением папы Франциска разрешить благословение «однополых пар», что было отражено в документе Dignitas Infinita.

О чем конкретно говорилось на этой тайной встрече, неизвестно. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что давление на Католическую церковь со стороны содомитов будет только возрастать. И виной тому, в том числе, действия самого папы Римского Франциска.

Русская линия