Русский офицер был одним из учредителей и первым членом Международного олимпийского комитета…

25 октября 2024 года на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга был торжественно открыт памятник генералу Русской Императорской армии Алексею Бутовскому, который был одним из учредителей и первым членом Международного олимпийского комитета, передаёт сайт Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Алексей Дмитриевич Бутовский родился в небогатой дворянской семье помещика Полтавской губернии в июне 1838 года. Закончил Полтавский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище и Николаевскую инженерную академию, сообщает Rodina-history.Ru.

В 1880-е и 1890-е годы по заданию военного ведомства Российской империи выезжал в Европу, где изучал преподавание гимнастических дисциплин. В 1888 году его назначили членом комиссии при министерстве просвещения для разработки вопроса преподавания военной гимнастики в гражданских учебных заведениях. Он читал лекции по истории, теории и методике физического воспитания.

В 1894 году генерала Бутовского пригласили на Международный атлетический конгресс. В июне этого же года его включили в список первых членов МОК. Он пытался организовать Российский олимпийский комитет в стране, но не получилось. В 1900 году вышел из МОК, но поддерживал идеи олимпизма в России.

Российский национальный олимпийский комитет всё же создали — в 1912 году. Алексей Дмитриевич Бутовский умер 10 марта 1917 года в Петрограде. Похоронили его на Новодевичьем кладбище города.

Все работы по поиску места захоронения генерала (на основе исторических данных), изготовление и установка памятника была осуществлена сотрудниками ООО «Агра».

Русская линия