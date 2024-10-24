Семеро из десяти, а точнее 73 процента, граждан России выберут официальный брак, если речь пойдёт о регистрации или сожительстве. Таков результат опроса ВЦИОМ, сообщает «Российская газета».

Лишь 11 процентов предпочитают жить «в семье, но не регистрироваться». 8 процентов убеждены, что лучше вообще проживать одному, меньше 1 процента вступили бы в фиктивный брак, ни с кем общее жилье не делили.

Меньше всего желают идти в ЗАГС молодые люди 1992−2000 годов рождения и ещё моложе. Их 64 процента.

При этом тех, кто считает, что нужно изо всех сил сохранять семью, стало меньше. По сравнению с 2007 годом их число снизилось с 12 процентов до 9.

Что же может помешать разводу? Невозможность «поделить» детей между родителями — так ответили 30 процентов опрошенных. Материальная зависимость одного из супругов — 26 процентов. 20 процентов респондентов назвали сложности с разделом жилья и имущества.

А вот и главные причины разводов. Финансовые проблемы (38 процентов россиян), измены (18 процентов) и недопонимание супругов (14 процентов). Каждый десятый назвал вредные привычки и зависимости.

По всему видно, что главная проблема России в семейной политике заключается в полном отсутствии должного семейного воспитания молодёжи, которая представлена сама себе и Интернету. И хотя большая часть граждан России выступает за традиционный брак и против сожительства, тенденция, когда молодежь вообще не желает вступать в брак, не может не беспокоит.

Русская линия