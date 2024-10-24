Накануне парламентских выборов, которые прозападная оппозиция может использовать для начала беспорядков, Церковь призвала грузин к единству и миру…

Грузинские власти отказались слушаться США и не пошли по пути Украины, а потому весь Запад ополчился сегодня на официальный Тбилиси и ищет только повода, чтобы устроить на Кавказе очередную цветную революцию. Таким поводом запросто могут стать скорые выборы в грузинский парламент, а потому Грузинская Православная Церковь накануне волеизъявления граждан призвала грузин к единству и миру.

Служба по связям с общественностью Грузинской Православной Церкви в заявлении, распространенном по случаю парламентских выборов, которые состоятся в субботу, 26 октября, подчеркивает объединяющую роль Церкви при сохранении политического нейтралитета, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Orthodoxianewsagency.

Грузинский Патриархат призывает духовенство помочь сохранить единство во время эмоционально напряженного избирательного сезона и призывает молиться о торжестве национального единства и мира. «Сегодня наша страна переживает критический момент. С одной стороны, защита национальных и религиозных ценностей, а с другой — сохранение единства в стране, сохранение суверенитета и мира представляет собой главную цель, как для государственных институтов, так и для общества», — говорится в обращении.

В заявлении подчеркивается, что Грузинская Православная Церковь как величайший объединитель и благодетель народа и страны не может выступать с той или иной политической стороной. «Однако Церковь будет поддерживать то, что принесёт в Грузию долгосрочный мир и укрепит те ценности в обществе, которые будут способствовать укреплению христианских и семейных традиций», — отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что в предвыборный период духовенство должно учитывать, что его роль заключается в сохранении единства и спокойствия.

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