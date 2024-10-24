Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), находящийся ныне в больнице после избиения при захвате кафедрального собора Черкасс, отлучил от Церкви мэра города Анатолия Бондаренко, который активно способствовал боевикам и сторонникам украинских раскольников в захвате Архангело-Михайловского собора, сообщает РИА Новости.

«Я вынужден констатировать, своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от Святой Православной Церкви. То есть как архиерей Черкасской епархии на сегодня я констатирую: вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе. Сейчас ваши новые друзья будут вам рассказывать: „Пусть Феодосий рассказывает, там ничего страшного нет“. Но это не так, и я думаю, вы в глубине своей совести это понимаете. Это было видно по вам, как вы нервничали, когда озвучивали эти антицерковные высказывания», — сказал владыка Феодосий в слове, опубликованном на сайте Черкасской епархии.

Архипастырь выразил надежду, что мэр проживёт долгую жизнь, и у него будет возможность исправить свои трагические ошибки и принести покаяние. «Что касается жизни Черкасс — все увидели настоящее лицо сегодняшней власти», — заключил владыка Феодосий.

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