Архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимский Патриархат) выступил с заявлением, в котором потребовал немедленного прекращения преследований Украинской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Сегодня мы особенно переживаем горестные страдания и боль из-за войны в Газе и Ливане. Мы усердно молимся и просим Бога, чтобы военные действия поскорее завершились, прекратилось кровопролитие и остановились разрушения», — говорится в заявлении архиепископа Севастийского Феодосия, опубликованном в социальной сети.

В то же время в Иерусалимской Православной Церкви обеспокоены ситуацией на Украине. «Преследования, которым подвергается Украинская Православная Церковь со стороны украинских властей, до сих пор не прекратились, но лишь усиливаются с каждым днем, сопровождаясь жестокостью, агрессией и варварскими действиями», — засвидетельствовал архипастырь. Все эти действия совершаются при поддержке т.н. ПЦУ, созданной для замены единственной канонической и легитимной Православной Церкви на Украинской земле, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

Не прекращаются захваты храмов и имущества Украинской Православной Церкви, нападения на епископов и священнослужителей. «Украинские власти по-прежнему жестоко преследуют древнейшую Церковь, основанную на Украине с появлением там христианства», — пишет архиепископ Феодосий. Так, недавно произошел захват кафедрального Архангело-Михайловского собора в Черкасской епархии, во время которого правящий архиерей был жестоко избит.

«Снова и снова мы хотели бы выразить нашу полную солидарность и глубокую поддержку единственной канонической Православной Церкви Украины, возглавляемой митрополитом Онуфрием, и решительно осуждаем поступки против нее киевских властей, которые действуют при взаимодействии с новосозданной организацией, ложно и безосновательно именуемой „православной церковью Украины“. Возносим наши молитвы ко Господу, дабы он защитил и поддержал Церковь-мученицу, которая свидетельствует истину на Украине, укрепил ее Предстоятеля, митрополитов и все священство, а также сохранил народ украинский и все храмы на этих землях, опустошенных войной, о прекращении которой мы так горячо молимся», — говорится в заявлении архиепископа Севастийского Феодосия.

«До каких пор будут продолжатся преследования этой сестринской Церкви?! Нападки на Украинскую Православную Церковь адресованы всем Православным Церквам мира, и все они должны приложить совместные усилия ради прекращения агрессивных действий и гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь», — призывает владыка Феодосий.

Архиерей вновь призвал ООН, правозащитные и международные организации «взять на себя ответственность и уделить большее внимание преследованиям, которым подвергается Украинская Православная Церковь, проявляя уважение древности присутствия и истории этой Церкви».

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