24 октября 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных кадровых и организационных решений, сообщает Патриархия.Ru.

В частности, члены Синода имели суждение о положении дел в Донецкой епархии. По итогам обсуждения Священный Синод постановил, учитывая состояние здоровья митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, существенно затрудняющее беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия, почислить митрополита Илариона на покой с выражением благодарности ему за понесённые многолетние труды по созиданию епархиальной жизни, строительству многочисленных храмов, рукоположению многих священнослужителей.

Местом пребывания митрополита Илариона на покое Синод определил Симферопольскую и Крымскую епархию с получением содержания от Донецкого епархиального управления.

Преосвященным Донецким и Мариупольским Синод постановил быть митрополиту Владивостокскому и Приморскому Владимиру с освобождением его от управления Владивостокской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. В свою очередь Преосвященным Владивостокским и Приморским, главой Приморской митрополии, члены Синода постановили быть епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу с освобождением его от управления Ейской епархией и Душанбинской епархией, а также выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Душанбинской епархией Синод возложил на Преосвященного епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия.

Члены Синоды заслушали прошение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и постановили данное прошение удовлетворить, выразив благодарность митрополиту Сергию за более чем двадцатилетнее управление Воронежской епархией. Синод определил для митрополита Сергия местом пребывания на покое город Москву с получением содержания от Воронежского епархиального управления.

Преосвященным Воронежским и Лискинским, главой Воронежской митрополии, Синод постановил быть епископу Сызранскому и Шигонскому Леонтию с освобождением его от управления Сызранской епархией и выражением благодарности за понесенные труды, а временное управление Сызранской епархией возложено на митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Новороссийской епархии. По итогам обсуждения Синод постановил освободить архиепископа Новороссийского и Геленджикского Каллистрата от управления Новороссийской епархией и назначить Преосвященным Бежецким и Удомельским. Преосвященным Новороссийским члены Синода постановили быть епископу Вяземскому и Гагаринскому Сергию с освобождением его от управления Вяземской епархией, с выражением благодарности за понесенные труды, а временное управление Вяземской епархией возложено на митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.

Синод имел суждение о замещении вакантной кафедры Щигровской епархии (Курская митрополия) и постановили Преосвященным Щигровским и Мантуровским быть епископу Бронницкому Феогносту, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Кроме того, члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Ейской епархии (Кубанская митрополия) и по итогам обсуждения постановил избрать клирика Иваново-Вознесенской епархии иеромонаха Серафима (Лопухова) Преосвященным Ейским и Тимашевским. На вакантную кафедру Алапаевской епархии (Екатеринбургская митрополия) был избран клирик Пензенской епархии игумен Сергий (Зайчиков), который станет Преосвященным Алапаевским и Ирбитским.

Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Выксунской епархии (Нижегородская митрополия). По итогам обсуждения Синод постановил Преосвященным Выксунским и Павловским быть епископу Георгиевскому и Прасковейскому Гедеону с освобождением его от управления Георгиевской епархией. В свою очередь, Преосвященным Георгиевским и Прасковейским избран клирик Кинельской епархии игумен Николай (Пашков).

Синод заслушал прошение митрополита Калужского и Боровского Климента о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. По итогам обсуждения было решено благословить митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту продолжить управление Калужской епархией.

Члены Священного Синода имели суждение о деятельности Синодального миссионерского отдела и в результате обсуждения приняли решение освободить епископа Луховицкого Евфимия от должностей председателя Синодального миссионерского отдела, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря и направить его в Африку, где он будет викарием Патриаршего экзархата Африки с сохранением того же титула. Временно исполняющим обязанности председателя Синодального миссионерского отдела Синод постановили назначить клирика Московской епархии иерея Антония Косых.

Синод постановил в связи с прошением митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси: утвердить поименный список собора новомучеников и исповедников земли Белорусской и определить празднование собора новомучеников и исповедников земли Белорусской 15/28 октября при совпадении этого числа с воскресным днем или в ближайший воскресный день после этой даты. Также в связи с прошениями митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа и митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, Синод решил дополнить поименные списки собора святых Ивановской митрополии и собора святых Смоленской митрополии именами ранее прославленных подвижников благочестия.

Члены Синода заслушали рапорт председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла об упорядочении практики совершения богослужений священнослужителями, окормляющими подразделения на территории проведения специальной военной операции. По итогам обсуждения Синод постановил на время проведения СВО предоставить митрополиту Кириллу под его ответственность, придерживаясь сложившейся традиции, определять порядок совершения богослужений в зоне боевых действий, применительно к ситуации в различном удалении от линии боевого соприкосновения.

Кроме того, Священный Синод имел суждение о порядке рассмотрения обращений о совершении отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство. Имея в виду правило Патриарха Тимофея Александрийского 14-е и основанное на этом правиле определение Священного Синода от 27 июля 2011 года (журнал № 87) относительно возможности отпевания лиц, окончивших жизнь самоубийством в состоянии психического расстройства, а также принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и ее подверженность манипулятивным влияниям извне, Синод постановил определить особый порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребенка или подростка, совершившего самоубийство. Порядок рассмотрения таких обращений был подробно изложен в опубликованном определении завершившегося заседания Синода (журнал № 123).

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