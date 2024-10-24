Об его итогах пока нет никакой официальной информации, хотя заседание было внеочередным, и решались какие-то неотложные вопросы…

23 октября 2024 года в резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании открылось внеочередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Телеграм-канал УПЦ.

Перед началом работы члены Священного Синода помолились за Божественную литургией, которую совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в храме в честь Всех Святых.

Во время работы Священного Синода архиереи намеревались «рассматривать вопросы церковной жизни Украинской Православной Церкви». Более никакой информации от официальных источников не поступало.

Об итогах (читай, срочного) Синода в Телеграм-канале УПЦ пообещали сообщить позже, но до сих пор никакой информации нет, что в принципе не свойственно украинскому священноначалию.

Из того, что известно, это то, что Синод был внеочередным и собран не по графику, а значит, на нём предполагалось обсудить какие-то важные и срочные темы. Кроме того, бросается в глаза, что он совпал с заседанием Синода Константинопольского Патриархата, который также обсуждал «украинскую тему». В связи с этим в ряде украинских околоцерковных СМИ даже звучали предположения, что два Синода могли вести переговоры по видеосвязи и пытались договориться. При этом многие обращают внимание, что сегодня также должно состояться заседание Св. Синода Русской Православной Церкви, что вряд ли является совпадением.

Таким образом, молчание официальных представителей УПЦ по итогам Синода может означать, что-либо предполагаемые переговоры с Фанаром провалились, либо в Киеве решили взять паузу и дождаться решений церковной Москвы, которые также могут оказаться значимыми для церковной ситуации на Украине.

Русская линия