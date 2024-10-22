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Сводка новостей от 22 октября 2024

В Интернете выложили видео избиения митрополита Черкасского Феодосия
Владыка серьёзно пострадал во время силового захвата кафедрального собора Черкасской епархии…

Избиение митрополита Черкасского Феодосия19 октября 2024 года пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви выложила у себя в Телеграм-канале видео избиения митрополита Черкасского Феодосия сторонниками раскольников из «ПЦУ» во время силового захвата Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, сообщает СПЖ.

На видео несколько боевиков и сторонников раскольников схватили владыку за рясу, в то время как другие нападавшие распыляли слезоточивый газ.

После этого несколько человек в камуфляжной форме и с желтыми повязками на рукавах нанесли митрополиту Феодосию удары в лицо.

Также один из захватчиков храма сорвал у иерарха УПЦ митрополичий клобук с крестом и выбросил его за ограду храма.

На следующем видео зафиксировано, что владыку ударили палкой по голове. И только митрополичий клобук спас архипастыря от жесточайших травм. Нападавший целенаправленно бил в толпе митрополита Феодосия и тут же после удара постарался скрыться, так он мог быть смертельным.

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В Интернете выложили видео избиения митрополита Черкасского Феодосия
Владыка серьёзно пострадал во время силового захвата кафедрального собора Черкасской епархии...

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