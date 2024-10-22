США и ЕС открытым текстом предлагали бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили пойти по пути Украины и начать войну с Россией. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди», передаёт РИА Новости.

«Когда с ним вёл такой разговор высокопоставленный чиновник (западной. — Прим. ред.) страны, Ираклий спросил: «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?» Ему сказали: «Наверное, три-четыре дня». Он сказал: «И ради этих трёх-четырёх дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили: «Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах. Мы вам поможем, будете воевать оттуда», — сказал политик.

Он назвал такое отношение Запада к Грузии, как к своему вассалу, который должен погибнуть за интересы своего хозяина, реальностью. При этом политик напомнил, что от США и их союзников звучат заявления о недопустимости войны НАТО с Россией ни при каких обстоятельствах, а в кулуарах они говорят, что воевать должен кто-то за них.

«Поэтому нас оставили и оставили Украину (вне НАТО — РЛ), нас заставляли воевать и хотят ещё раз заставить», — объяснил Иванишвили.

О попытках Запада открыть против России второй фронт в Закавказье говорил на прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, США и их союзники планируют дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и обострить их отношения с Грузией.

В Москве не раз выражали обеспокоенность попытками западных стран втянуть Закавказье в геополитическое противостояние. В МИД отмечали, что вмешательство внерегиональных сил в дела Закавказья, стремление вбить клин между государствами региона и их соседями может обернуться самыми негативными последствиями для региональной стабильности, безопасности и экономического развития.

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