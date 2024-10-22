15 октября 2024 года состоялось весьма странное с христианской точки зрение действо — глава Фанара, прибывший в Австралию с визитом, торжественно открыл себе памятник, установленный в монастыре Панагии «Аксион Эсти» в городе Мельбурн, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxianewsagency.

Скульптор С. Джинкс изобразил Константинопольского Патриарха сидящим на скамейке с книгой в руках, на которой написано на греческом и английском языках: «Конституция Церкви».

«Общий облик статуи, я полагаю, создает ощущение простоты и смирения, черты, которые, по общему признанию, украшают личность нашего Патриарха и делают его таким доступным и дорогим для его духовных детей и для тех людей во всем мире, которым посчастливилось узнать его близко», — отметил Архиепископ Австралии Макарий, описывая монумент.

Характерно, что Патриарх Варфоломей принимает участие в открытие себе памятника не впервые. В 2015 году он уже открыл свой бюст перед зданием Высшей богословской школы на острове Халки в Греции.

Сложно представить, что творится в голове у Патриарха Варфоломея. Далеко не каждый из политиков, которые привыкли бахвалиться своими успехами на публику, согласился бы открыть себе памятник, что уж говорить о духовных лицах. Видимо, Патриарх Варфоломей уверовал в то, что он, действительно, «восточный папа Римский», а ему можно и такое. При этом в окружении Варфоломея старательно называют этот явный акт тщеславия признаком смирения и скромности.

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