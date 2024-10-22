Администрация национального парка «Русский Север» в Вологодской области демонтировала фигуру языческого идола Велеса, установленную несколько дней назад для привлечения туристов и вызвавшую резкую критику со стороны общественности. Идола поставили фактически напротив Кирилло-Белозерского монастыря, крупнейшей православной обители, чем вызвали протест митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы и многих жителей области, сообщает ТАСС.

«Идол был демонтирован сегодня. Епархия выразила своё несогласие с размещением фигуры вблизи часовни Кирилло-Белозерского монастыря. Митрополит Савва также обозначил позицию в социальных сетях. Его мнение поддержали верующие вологжане. И губернатор Вологодской области Георгий Юрьевич Филимонов принял решение о демонтаже данного объекта и недопустимости его размещения в национальном парке «Русский Север», — сообщили в пресс-службе Вологодской митрополии.

Глава региона в комментариях под одним из постов в Telegram-канале на вопрос местной жительницы про идола ответил: «Разберусь. Такого не будет. Точно».

Ранее митрополит Савва сообщил на своей странице «ВКонтакте», что фигуру языческого идола установили на горе Мауре, где «преподобный Кирилл Белозерский в 1397 году увидел то место, которое ему было указано Самой Пресвятой Богородицей для основания новой обители — Кирилло-Белозерского монастыря. Монастыря, который по сей день является уникальной „жемчужиной“ края».

Cо временем на горе воздвигли Поклонный крест, а ещё спустя некоторое время епископ Вологодский Максимилиан дал благословение на воздвижение часовни на этом месте в память о прежней часовне, которая исторически там находилась. В 2000 году с помощью сотрудников национального парка часовню перевезли и поставили на вершине Мауры. Однако в 2014 году она сгорела, Поклонный крест при этом остался цел. Уже в 2018 году был совершен чин освящения места под строительство новой часовни в каменном исполнении во имя преподобных Кирилла и Ферапонта Белозерских. В 2023 году часовню торжественно освятили.

«Разумеется, не осталось незамеченным в народе такое попрание святынь Северной Фиваиды, и нет таких слов, которыми можно было бы выразить всё чувство, что всколыхнулось в нашем народе и во мне лично. Вологодская епархия не согласна с решением национального парка „Русский Север“. Мы против насаждения идолопоклонства на нашей Родине, и против исторических подтасовок, фигурирующих в качестве псевдо-справки. Лично я сокрушён таким поступком администрации национального парка, которые прежде своими же руками помогали созидать живоносную часовню для молитв», — заявил митрополит Савва.

По предварительным данным, администрация национального парка поспешила установить идола, ни с кем это не согласовав. Всего предполагалось поставить фигуры 15 «героев сказаний» на создаваемой туристической «Тропе мифов и легенд».

Русская линия