20 октября 2024 года в Москве в Парке Горького состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает», посвященной помощи церковных добровольцев пострадавшим в зоне конфликта. На фотографиях посетители смогут увидеть работу добровольцев-ремонтников, помощь социальных волонтеров, добровольцев-врачей, сестер милосердия и добровольцев по уходу, работу волонтеров в центрах помощи беженцам в Курске и Мариуполе, сообщает Патриархия.Ru.

Возглавил церемонию открытия выставки временно исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

«Мы не должны быть равнодушными, мы должны всегда стараться услышать просьбу и боль другого человека, чтобы мы могли ему помочь. Часто те, кто нуждаются, прячут свою нужду в себе, поэтому нужно быть внимательными и чуткими к людям. Это то, что нас с вами связывает. Отношения с людьми — самое драгоценное, что у нас может быть. И эта выставка показывает новые отношения людей, которые не были знакомы, которые живут в разных регионах и не знали друг друга до того, как одни попали в беду, а другие пришли им помогать», — сказал отец Михаил, открывая фотовыставку.

На выставке представлены работы добровольцев-фотографов Синодального отдела по благотворительности Марии Лурье, Марии Потокиной, Алексея Никитина, пресс-секретаря Курской епархии протоиерея Сергия Клинцова, фотографа ТАСС Артема Геодакяна. Они запечатлели труд церковных добровольцев в зоне конфликта. Сегодня уже более 2500 добровольцев съездили в зону боевых действий для ухода за пациентами больниц и социальной помощи пострадавшим.

Работа фотовыставки «Церковь помогает» продлится до 1 ноября по адресу: город Москва, улица Крымский вал, владение 2, Парк искусств «Музеон» (станция метро «Полянка», «Октябрьская», «Парк Культуры»).

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