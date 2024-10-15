Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2024

Русские люди на Украине запуганы и молчат, но их немало
В Одессе арестована местная жительница Елена Чесакова, которая публично заявила о своей поддержке России и попыталась вывесить российский флаг…

Елена ЧесаковаОдесситка Елена Чесакова попыталась вывесить российский флаг на постаменте снесённого в 2022 году памятника Императрице Екатерине II в Одессе, за что была арестована украинской полицией, сообщает ИА Regnum со ссылкой на украинское издание Страна.ua.

Несмотря на жёсткое давление украинского режима, жительница Одессы не побоялась публично выступить с критикой планов властей города по сносу памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Женщина назвала памятник поэту частью истории Одессы.

24 сентября стало известно, что одесские власти в рамках своей русофобской политики собираются снести 19 памятников, связанных с русской историей. В их числе — памятники Александру Пушкину, Максиму Горькому и писателю, сценаристу Исааку Бабелю и другим.

После задержания Елены Чесаковой в СМИ начали распространяться сообщения, что она была убита в украинском СИЗО, однако, к счастью, эта информация не подтвердилась.

«Помните женщину, которая пыталась повесить флаг России в Одессе на Екатерининской площади? Многие паблики писали, что её убили в СИЗО. Женщина жива, она находится дома под домашним арестом. Также известно, что несмотря на позицию адвокатов, свою позицию она менять не хочет и готова сесть в тюрьму за свои взгляды. Женщина открыто поддерживает Россию», — сообщил в своём Телеграм-канале украинский депутат Артем Дмитрук.

Данное выступление одесситки свидетельствует о том, что русские люди на Украине в массе своей запуганы и молчат, но их немало.

Русская линия

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Русские люди на Украине запуганы и молчат, но их немало
В Одессе арестована местная жительница Елена Чесакова, которая публично заявила о своей поддержке России и попыталась вывесить российский флаг...

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