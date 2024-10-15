Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, судя по всему, решил вернуть в российский телеэфир известного русофоба, безбожника и защитника содомии Владимира Познера, который демонстративно покинул Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве «пробного шара» Эрнст решил использовать показ на канале документального сериала Познера «Турецкая тетрадь», сообщает Bloknot.ru.

Россиянам покажут 8 серий этого «кино», которое поможет бежавшему из России обладателю трёх гражданств неплохо подзаработать. «В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома, и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. И если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию», — откровенно признавался Познер.

«Да, основная часть россиян поддерживает Владимира Путина, даже невзирая на то, что тела их отцов, мужей и сыновей возвращают в гробах. Они заявляют, что это цена, которую необходимо заплатить за защиту своей Родины. И звучит это очень странно, так как Россия никогда не подвергалась нападению с украинской стороны или кого-нибудь ещё, — заявлял Познер, комментируя ситуацию в стране после своего отъезда на Запад.

Сейчас в России очень трудно быть не согласным с тем, что происходит. Это очень опасно. За это можно быть подвергнутым репрессиям, людей сажают в тюрьму за высказывание своей точки зрения.

На мой взгляд, большинство американских граждан даже не представляют себе, что происходит в России сегодня на самом деле. Это очень сложная ситуация".

В том, что Познера рано или поздно попытаются вернуть в Россию, нет никаких сомнений. В конце концов, зарабатывать таким русофобам где-то всё-таки надо, а на Западе эти «специалисты» никому не нужны. Вопрос в другом, позволит ли российское общество этому совершиться, ведь ситуация в России сейчас совсем не та, что была прежде.

Русская линия