Новая встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со спецпосланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи не предполагается, при этом ожидается встреча кардинала с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Антонием, сообщает ТАСС со ссылкой на советника Патриарха Кирилла протоиерея Николая Балашова.

«В насыщенном рабочем графике Патриарха Кирилла новая встреча с кардиналом Дзуппи не предполагается. Напомню, что Предстоятель Русской Православной Церкви принимал кардинала в июне прошлого года. Однако, по моим сведениям, запланирована встреча гостя из Италии с председателем Отдела внешних связей митрополитом Волоколамским Антонием», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кардиналом на встрече в Москве взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. Об этом говорилось в сообщении МИД РФ.

Информированный источник в Ватикане сообщал, что Дзуппи отправился в Москву для обсуждения гуманитарных вопросов. По данным журналистов, он проведёт переговоры с представителями российского руководства, с уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, а также с представителями РПЦ.

Факт того, что Святейший Патриарх Кирилл отказался от встречи с посланником Ватикана, свидетельствует о том, что никаких прорывов от ватиканской дипломатии ожидать не приходится.

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