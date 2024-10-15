После встречи папы Римского Франциска с Владимиром Зеленским, глава Ватикана направил своего посланника в Москву…

14 октября 2024 года в Москву прибыл посланник папы Римского Франциска по мирному урегулированию вооружённого конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи, сообщает РИА Новости со ссылкой на «информированный источник при Святом престоле».

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с Патриархом Кириллом», — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости сообщил корреспонденту, что кардинал провёл встречу с главой МИД Сергеем Лавровым.

В рамках предыдущей поездки в Москву в июне 2023 года ватиканский прелат встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России.

Год назад папа поручил кардиналу Маттео провести миротворческую миссию, которая будет способствовать ослаблению конфликта между Россией и Украиной. Тогда папский прелат совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, однако реальных результатов эти поездки не принесли. Владимир Зеленский тогда категорически отказался начать мирные переговоры, поскольку в Киеве готовились к «контрнаступлению» на Донбассе.

В настоящее время всем очевидно, что украинское наступление провалилось, ситуация на Донбассе и в Курской области также меняется не в пользу Украины. В свете всего этого в Ватикане решили вновь активизировать свою дипломатию и попытаться усадить Киев и Москву за стол переговоров. Выйдет ли из этого что-то большее, чем было в первый раз, покажет время. Однако, надежд на это очень мало.

Русская линия