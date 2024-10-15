Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает, что такие инициативы направлены на дискредитацию сторонников традиционных ценностей…

4 октября 2024 года депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулёв предложил своим коллегам вернуть в России советскую практику взимания налога на бездетность, чем вызвал нескрываемую радость противников традиционных ценностей и сторонников абортов, пытающихся представить своих оппонентов «тёмными совками» и «мракобесами». В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег Гурулёва от необдуманных инициатив, а в Русской Православной Церкви назвали действия бывшего военного провокацией, сообщает РБК.

«В последнее время в публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал отец Федор в комментарии РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что запрет пропаганды чайлдфри, «то есть пропаганды ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество и защитит нашу молодежь от таких технологий манипуляции сознанием».

Госдума начала рассмотрение законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри 24 сентября. Предлагается запретить соответствующую пропаганду в Интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Как рассказывал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, штрафы составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

В СССР налог на бездетность назывался «налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Он был введен в ноябре 1941 года и действовал до 1990-го. Им облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Некоторые категории граждан от него освобождались: не способные иметь детей по состоянию здоровья, а также студенты, монахи, военнослужащие и др.

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