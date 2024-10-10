Бывший лидер запрещённой в России экстремистской организации УНА-УНСО* и глава запрещённой в нашей стране украинской партии «Братство"* Дмитрий Корчинский дал интервью изданию «Телеграф», в котором призвал к активным действиям «украинской общественности» по разгрому Украинской Православной Церкви, считая, что принятый Верховной Радой закон о запрете УПЦ не решит проблему полностью, сообщает СПЖ.

«Закон ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в ПЦУ, поэтому методики есть. Эти процессы работают, если находится достаточное количество активной общественности», — заявил экстремист.

Одним из ключевых аспектов своей стратегии он считает необходимость забрать у УПЦ землю, которая была передана ей в безвозмездное пользование. «Гораздо эффективнее разобраться с землей. УПЦ ФСБ передано в безвозмездное пользование огромное количество земельных участков. Это все сделано преимущественно местными властями, и нужно просто у них всё это забрать. Местные общины имеют право забрать свою землю».

Корчинский настаивает, что процесс изъятия земель ещё не начался, и именно «общественность» должна оказывать давление на местные власти для его запуска. На вопрос о том, не приведет ли это к созданию катакомбной Церкви, Корчинский скептически заявил, что большинство священнослужителей УПЦ якобы заинтересованы лишь в деньгах.

Корчинский подчеркнул, что в последнее время «активистам» уже удалось силой отнять у УПЦ значительное количество имущества, и считает, что этот процесс можно продолжить. «За последнее время мы забрали уже достаточно много у них недвижимости. Если это во многих местах удаётся, значит, это можно делать и везде. Здесь нужно просто вдохновение и не всех 100% украинцев. Достаточно собраться сотне людей, чтобы один за другим забрать всё».

Вопрос, зачем раскольникам храмы, если они будут стоять пустыми, украинских националистов мало интересует. В советские годы безбожники использовали церковные строения под склады, мастерские, музеи и прочие хозяйственные организации, многие храмы за ненадобностью и невозможностью освоить были взорваны, значительная часть просто заброшена и саморазрушалась. А что будут делать с ними новые украинские большевики?

Корчинский полагает, что священнослужителей УПЦ интересуют только деньги и отсюда строится вся его захватническая стратегия. Однако, тут он явно судит о предмете по себе. Если бы это было так, то указанные священники давно бы сами перешли к раскольникам, и их не пришлось бы выгонять из храмов. Так что украинские националисты могут силой отобрать храмы УПЦ, но они точно не могут уничтожить саму Церковь. Гонения лишь делают христиан сильнее, и отделяют пшеницу от плевел.

* Запрещенные в России экстремистские организации

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