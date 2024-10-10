Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александер Де Кроо вызвал на ковёр посла Ватикана в стране из-за жестких заявлений папы Римского Франциска об абортах в ходе апостольского визита в Бельгию в конце сентября. Об этом он сообщил на пленарном заседании парламента в Брюсселе, передает ТАСС со ссылкой на бельгийское агентство Belga.

«Совершенно недопустимо, чтобы глава иностранного государства произносил подобную речь относительно законов нашей страны. Времена, когда церковь диктовала свои условия, остались в прошлом, — сказал он. — Мое послание будет ясным: то, что произошло, неприемлемо».

Как отмечает агентство, папа Римский в ходе своего визита не стал юлить и назвал аборты тем, чем они по сути и являются — убийством детей в утробе матери. Так же глава Ватикана заявил, что врачи, которые делают аборты, «наемные убийцы».

Не сказать, что в словах папы Римского есть что-то новое — все христиане согласны с тем, что озвучил глава Ватикана, и ранее этот вопрос не вызывал ни у кого сомнений в Европе. Теперь же власти Бельгии демонстративно негодуют по этому поводу, что свидетельствует о том, если не все европейцы, то значительная их часть, отошли от Христа.

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