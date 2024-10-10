Синодальный отдел по благотворительности намерен выступить с рядом предложений по усовершенствованию системы медицинской помощи бездомным

10 октября 2024 года, во Всемирный день бездомных, благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Друзья Милосердия» совместно с Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви объявил о начале всероссийского опроса сотрудников и подопечных организаций для бездомных с целью усовершенствовать систему медицинской помощи бездомным в России, сообщает Диакония.Ru.

Исследование позволит социальной и медицинской помощи, необходимой бездомным людям. Данный опрос реализуется в рамках проекта «Доступная медицина бездомным — опыт первых для всех», который поддерживается Фондом Президентских грантов.

«Среди бездомных много больных, страдающих наркологическими заболеваниями и ментальными нарушениями самого широкого спектра. Такими людьми зачастую никто не занимается, близких родственников нет, а сами они не в состоянии о себе позаботиться. Не в состоянии даже обратиться к врачу», — отметил руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин.

По его словам, в ходе исследования предполагается получить результаты, которые «позволят нам аргументированно предлагать правительству совершенствовать систему помощи бездомным и делать ее для них более доступной».

Андрей Якунин руководит церковно-общественным центром помощи бездомным «Милосердие» в Тюмени, организованным при поддержке департамента здравоохранения и правительства Тюменской области. Организация всех аспектов помощи бездомным в регионе передана некоммерческой организации. В структуру центра также входит лицензированная медицинская служба. В 2023 году на заседании Совета по правам человека президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева обратила внимание главы государства на работу центра помощи «Милосердие». В январе 2024 года президент России поручил Правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Для изучения этого опыта Тюмень посещают представители различных государственных и некоммерческих организаций помощи бездомным.

В России при участии Церкви открыто 103 приюта для бездомных, работают 23 автобуса милосердия — мобильных пунктов помощи бездомным. Поддержать церковные проекты помощи бездомным можно на платформе mirom.help. За полтора года ее существования помощь получили 18 церковных проектов, занимающихся поддержкой бездомных.

Русская линия