Синодальный отдел по благотворительности намерен выступить с рядом предложений по усовершенствованию системы медицинской помощи бездомным
В настоящее время сотрудники отдела готовятся провести масштабное социологическое исследование на данную тему…
10 октября 2024 года, во Всемирный день бездомных, благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Друзья Милосердия» совместно с Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви объявил о начале всероссийского опроса сотрудников и подопечных организаций для бездомных с целью усовершенствовать систему медицинской помощи бездомным в России, сообщает Диакония.Ru.
Исследование позволит социальной и медицинской помощи, необходимой бездомным людям. Данный опрос реализуется в рамках проекта «Доступная медицина бездомным — опыт первых для всех», который поддерживается Фондом Президентских грантов.
«Среди бездомных много больных, страдающих наркологическими заболеваниями и ментальными нарушениями самого широкого спектра. Такими людьми зачастую никто не занимается, близких родственников нет, а сами они не в состоянии о себе позаботиться. Не в состоянии даже обратиться к врачу», — отметил руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Андрей Якунин.
По его словам, в ходе исследования предполагается получить результаты, которые «позволят нам аргументированно предлагать правительству совершенствовать систему помощи бездомным и делать ее для них более доступной».
Андрей Якунин руководит церковно-общественным центром помощи бездомным «Милосердие» в Тюмени, организованным при поддержке департамента здравоохранения и правительства Тюменской области. Организация всех аспектов помощи бездомным в регионе передана некоммерческой организации. В структуру центра также входит лицензированная медицинская служба. В 2023 году на заседании Совета по правам человека президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева обратила внимание главы государства на работу центра помощи «Милосердие». В январе 2024 года президент России поручил Правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным. Для изучения этого опыта Тюмень посещают представители различных государственных и некоммерческих организаций помощи бездомным.
В России при участии Церкви открыто 103 приюта для бездомных, работают 23 автобуса милосердия — мобильных пунктов помощи бездомным. Поддержать церковные проекты помощи бездомным можно на платформе mirom.help. За полтора года ее существования помощь получили 18 церковных проектов, занимающихся поддержкой бездомных.
Синодальный отдел по благотворительности намерен выступить с рядом предложений по усовершенствованию системы медицинской помощи бездомным В настоящее время сотрудники отдела готовятся провести масштабное социологическое исследование на данную тему...