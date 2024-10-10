10 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин принял долгожданное решение о возрождении в России знаменитого лейб-гвардии Измайловского полка, который наряду с Преображенским и Семёновским полками составлял элиту Русской армии до революции.

Почётного наименования «Измайловский» был удостоен второй специальный моторизованный полк Национальной гвардии России (войсковая часть 5402), располагающийся на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«B целях возрождения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава полка, постановляю: присвоить 2-му специальному моторизованному полку войск национальной гвардии РФ почетное наименование „Измайловский“ и впредь именовать его: специальный моторизованный Измайловский полк войск национальной гвардии РФ», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 10 октября.

Из истории 2-го специального полка известно, что он был основан в 1966 году. Военнослужащие этого подразделения принимали активное участие в военных операциях в Степанакерте, Масиссе, Ереване, Фергане, Баку, Нальчике, Малгобеке. Особое место в боевом пути части занимало выполнение боевых задач в Чеченской Республике. В настоящее время гвардейцы полка принимают активное участие в специальной военной операции по защиту Донбасса.

Отметим, что знаменитый лейб-гвардии Измайловский полк по старшинству являлся третьим пехотным полком Русской гвардии и обязан своим основанием Императрице Анне Иоанновне. Полк был сформирован в Москве 22 сентября 1730 года и затем передислоцирован в город на Неве. Полковой праздник в полку всегда отмечали в день Св. Троицы.

Главным полковым храмом подразделения был Троицкий Измайловский собор, заложенный 25 мая 1828 года. Во времена Императора Петра I на этом месте стояла деревянная часовня. Торжественную закладку осуществил митрополит Петербургский Серафим. Собор был построен по проекту архитектора В.П. Стасова в 1828−35 годах.

Полк награждён полковым Георгиевским знаменем с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.» (с андреевской юбилейной лентой), двумя георгиевскими трубами с надписью: «За отличие оказанное в сражении при Кульме, 17 августа 1813 г.», двумя серебряными трубами, пожалованными Императрицей Анной Иоанновной за взятие Очакова в 1737 году и другими наградами.

Почетными командирами или шефами Измайловского полка неизменно были российские Императоры.

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