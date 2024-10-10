Новый кардинал Украинской греко-католической церкви в Австралии Николай Бычок на следующий день после своего провозглашения папой Франциском прибыл в Сидней для участия в церемонии вручения степени доктора богословия Константинопольскому Патриарху Варфоломею, который неожиданно для многих заговорил бандеровскими лозунгами, сообщает СПЖ со ссылкой на Catholicukes.au.

После церемонии униатский кардинал встретился с главой Фанара и поблагодарил его «за неизменную поддержку, которую Вселенский Патриархат оказывает Украине в её стремлении к справедливому миру». «Патриарх Варфоломей ответил громким: „Слава Украине!“», — пишет издание.

Отметим, что лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» — это калька с известного немецко-фашистского приветствия Heil Hitler! Sieg Heil! («Слава Гитлеру! Победе Слава!»). Не случайно, это приветствие было распространено у сторонников военного преступника Степана Бандеры, который активно сотрудничал с немцами.

За годы Великой Отечественной войны на Украине от рук бандеровцев погибли 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и ещё около 500 тысяч мирных украинцев. Все они были убиты теми людьми, чьими словами заговорил сегодня Патриарх Варфоломей.

В России Минюст включил бандеровские УНРА, УПА*, УНС*, ОУН* в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ранее УПА*, ОУН* и УНС* были признаны экстремистскими и запрещены в РФ. В соответствии с законодательством, за организацию, участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность, сообщает РИА Новости.

Согласно статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), за организацию подобного объединения может грозить до 10 лет колонии; склонение, вербовка или иное вовлечение человека в деятельность экстремистской организации повлечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Участие в экстремистском объединении потянет на заключение на срок до 6 лет.

Как следует из перечня Минюста, к атрибутике перечисленных выше организаций относятся официальное приветствие «Слава Украине, героям слава», а также эмблемы. В частности, стилизованный трезубец, черный равносторонний треугольник подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб; флаг цветов красного и черного (красный сверху, черный снизу).

* Запрещенные в России экстремистские организации

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