Русская линия
Сводка новостей от 9 октября 2024

Срок содержания митрополита Святогорского Арсения в СИЗО продлили ещё на два месяца
Славянский горрайонный суд Донецкой области отказывается даже рассматривать ходатайства защиты об освобождении владыки под залог или на поруки…

Митрополит Святогорский Арсений в суде8 октября 2024 года в Славянском горрайонном суде Донецкой области состоялось очередное подготовительное судебное заседание по делу наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, в ходе которого судья Татьяна Хаустова по ходатайству прокуратуры продлила срок содержания владыки в СИЗО ещё на два месяца, сообщает Телеграм-канал Святогорской области.

Таким образом суд в очередной раз предоставил прокурорским чиновникам необоснованное преимущество в рассмотрении ходатайств, в то время, как предварительно поданные — в том числе более месяца назад — ходатайства стороны защиты остаются нерассмотренными.

Удивительным стал также тот факт, что в начале заседания председательствующая судья Хаустова, отвода которой ранее тщетно добивалась защита владыки, проигнорировала отсутствие одного из адвокатов и начала заслушивать ходатайство стороны обвинения без его участия, фактически лишив сторону защиты возможности в полной мере высказать свои правовые позиции по отводам и по другим вопросам.

На этом заседании суд вновь отказался от просмотра видеозаписи проповеди митрополита Арсения, которая вменяется ему в вину и на которой при этом фактически зафиксировано отсутствие в действиях владыки состава инкриминируемого правонарушения.

Уже в начале заседания было очевидно, какое решение примет суд по ходатайству прокурора. Решение о продлении задержания владыки было вынесено с игнорированием заявлений одиннадцати народных депутатов Украины, которые просили суд отдать наместника Лавры на поруки или определить размер залога.

В настоящее время сторона защита готовит апелляционную жалобу для отмены принятого судом решения.

Согласно графику слушания дела митрополита Арсения, следующее судебное заседание должно состояться 10 октября 2024 года в режиме видеоконференции.

Русская линия

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Срок содержания митрополита Святогорского Арсения в СИЗО продлили ещё на два месяца
Славянский горрайонный суд Донецкой области отказывается даже рассматривать ходатайства защиты об освобождении владыки под залог или на поруки...

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