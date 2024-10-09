Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто считает, что после окончания военных действий Украину могут заселить мигрантами из Азии и Африки…

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью изданию «Фокус» поделился своим мнением о возможной миграции на Украину людей из менее развитых стран, таких как Афганистан и страны Африки, как одном из возможных решений кризиса с демографией после окончания военных действий, сообщает СПЖ.

Он отметил, что на «адаптацию» таких мигрантов потребуется значительное количество ресурсов, однако даже с такими усилиями они не скоро смогут стать полноценной частью украинского общества.

Паниотто подчеркнул, что на Украине пока нет культуры принятия африканских мигрантов, которая уже сложилась в других странах. По его словам, Украине выгоднее сосредоточить усилия на возвращении своего населения, которое выехало во время войны за границу, чем на адаптации мигрантов из стран с другой культурой. Тем не менее, перспектива заселения Украины приезжими существуте.

По прогнозу Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук, население Украины к 2041 году может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн. Если война продолжится и будет вестись «до последнего украинца», население Украины упадёт ещё сильнее.

Впрочем, это не беспокоит западных союзников нынешнего «киевского режима», так как на самом деле Киев нужен им лишь как таран против Москвы и не более того. Если человеческий ресурс на Украине исчерпается, они смогут перенаправить туда миграционные потоки или просто забыть о её существовании.

Запад в любом случае ничего не потеряет. А вот для России — это будет ещё одной головной болью, об Украине — и говорить нечего.

Русская линия