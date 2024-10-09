Монарх сделал очень многое для спасения русских беженцев, оказавшихся в Европе в связи с начавшимся в России красным террором…

9 октября 2024 года, в день 90-летия со дня убийства македонским террористом-революционером Короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвящённые монарху, сообщает информационное агентство Российского Имперского Союза-Ордена «Легитимист».

В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры у мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который был Небесным покровителем югославского Государя, будет отслужена торжественная панихида.

Затем в Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия открылось учредительное собрание Общественного комитета по увековечиванию памяти короля Александра I Карагеоргиевича в Санкт-Петербурге.

Главной задачей данного Комитета станет установка в Санкт-Петербурге памятника Королю Александру как знак благодарности от русского народа. Открытие памятника планируется к 100-летию гибели Короля Александра 9 октября 2034 года. К работе Комитета планируется привлечь видных религиозных, общественных и культурных деятелей России, Русского Зарубежья и Сербии. Уже сейчас идут переговоры по этому вопросу и отовсюду приходят слова поддержки этой инициативы.

Трудно переоценить помощь, оказанную Королем Александром русским людям, лишенным своей Родины в годы революционного лихолетья.

Король Александр, будучи искренним и преданным другом России и её народа, как любящий брат принял в своём королевстве сотни тысяч русских изгнанников, спасавшихся от красного террора. Наши соотечественники, оказавшиеся в изгнании, смогли обрести прибежище, где благодаря заботам и попечению Короля Александра создали свою маленькую Россию. Были созданы русские гимназии, кадетские корпуса для воспитания русских детей. Действовало множество общественных русских организаций. Как православный монарх Король Александр взял под свое покровительство русское духовенство, оказавшееся за границами России.

«Настает время, когда русский народ должен вернуть свой долг, отблагодарить Его Величество за те доброту и гостеприимство, которые были оказаны его сынам и дочерям, вынужденным покинуть свое Отечество. Одним из таких знаков признательности и благодарности мы видим увековечивание памяти Короля Александра I Карагеоргиевича в Санкт-Петербурге — городе, где он жил и учился в Императорском Пажеском корпусе» — заявили в Российском Имперском Союзе-Ордене.

Русская линия