Евгения Гуцул: Пройдут выборы, и мы увидим, как Санду и её сторонники будут нападать на Православную Церковь Молдовы

Президент Молдавии Майя Санду и её правящая Партия действия и солидарности после предстоящих 20 октября 2024 года выборов приступят к ликвидации Православной Церкви Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, комментируя недавнее заявление депутата ПДС Василе Шоймару, что власти уже нынешней осенью ликвидируют ПЦМ по примеру соседней Украины, сообщает ТАСС.

«Шоймару озвучил планы, которые обсуждаются внутри партии, о которых мы хорошо знаем. Они посягают на святое — на веру человека, Церковь. Это напоминает сценарий Украины — мы видим, что там происходит с Церковью», — сказала Гуцул в эфире телеканала ГРТ в Гагаузской автономии. Она подчеркнула, что Санду и представители правящей партии поспешили опровергнуть заявление Шоймару только из-за опасения потерять голоса православных верующих на предстоящих выборах.

«Я понимаю, почему представители ПДС открещиваются от его слов, — потому что сейчас предстоят выборы. Пройдут выборы, и мы опять увидим действия со стороны этих людей. Если будет другой президент, останутся правительство, парламент, которые контролирует правящая партия», — подчеркнула глаза Гагаузии.

Ранее Санду призвала священнослужителей не принимать участие в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране в преддверии выборов главы государства. Об этом она заявила после того, как журналисты и активисты правящей партии атаковали в аэропорту Кишинева молдавских священнослужителей, прилетевших после паломничества из России. Их обвинили в предательстве национальных интересов и сотрудничестве с оппозиционными политиками и российскими спецслужбами.

В свою очередь, Св. Синод Молдавской Православной Церкви выразил обеспокоенность давлением властей на священнослужителей. В заявлении Кишинёвской митрополии говорится, что к священникам домой приходят сотрудники правоохранительных органов и заставляют их подписывать различные заявления. Некоторых священнослужителей задерживали на пограничных пунктах и подвергали тщательному досмотру без каких-либо оснований. В связи с этим в Синоде призвали власти «прекратить моральную пытку Церкви».

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