4 октября 2024 года в Орле проводились очередные общественные слушание по возможному установлению в городе памятника Иосифу Сталину, против чего ранее выступала Орловская епархия и православная общественность Орловской области.

С инициативой установки памятника в Орле уже несколько лет подряд выступают местные коммунисты. «Слушания» 2018 года в Обкоме КПРФ за их явной предвзятостью мало, что им дали, а потому на сей раз они провели собрание в КДЦ «Металлург» в Северном районе Орла, собрав максимальное количество своих сторонников. При этом объявлений об этих слушаниях практически не было.

«Слушания завершились предсказуемо, так как орловские коммунисты предсказуемо мобилизовали на участие этом мероприятии своих сторонников, чего не сделали те, кто пребывает не в восторге от этой идеи, — сообщает издание „Вечерний Орёл“. — Так или иначе, большинство из участников проголосовали за установку бюста Сталина. И однопартийные товарищи Ивана Дынковича, поспешили написать в соцсетях, что решение принято „абсолютным большинством жителей города Орла“. Мягко говоря, это явное преувеличение. Проголосовали „за“ большинство участников слушаний, о масштабе которых можно судить по фотографии из зала. Ничего личного, но мы — за точность формулировок. Далее вопрос „ставить бюст или нет“ будет решаться депутатами горсовета Орла».

Тем временем, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин в своём Телеграм-канале заявил, что считает поднимаемую орловскими коммунистами тему неактуальной и несвоевременной.

Ниже мы приводим текст его заявления целиком:

«✔️Было бы неправильным, с моей точки зрения, не прокомментировать ситуацию по установке бюста И.В. Сталина.

✔️Я не буду давать оценки роли и месте И.В. Сталина в нашей истории: это дело историков и поэтому поводу написано много. Согласен с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, который в своём интервью сказал следующее: «Сталин является продуктом своей эпохи, и в истории было много личностей, отношение к которым не может быть однозначным».

✔️Вместе с тем В.В. Путин сказал, что «излишняя демонизация Сталина является ничем иным, как одним из путей атаки на Советский Союз и Россию». И.В. Сталин является неотъемлемой частью нашей истории и именно поэтому, будучи депутатом городского Совета, я выступил с инициативой возвращения имени Сталина в учебники истории, и коллеги — депутаты моё предложение поддержали.

✔️Лично моя позиция по оценке деятельности И.В. Сталина созвучна с позицией Русской православной церкви (публикуется).

✔️Что касается инициативы по установке бюста И.В. Сталина и как это всё делается. Сразу скажу: инициатива имеет право на существование, но время для её реализации выбрано явно неудачно.

✔️Сейчас перед нашей страной главнее задачи, чем победа в специальной военной операции, не существует. Эта победа может быть достигнута только путём концентрации военной, экономической и политической составляющей нашей страны. И главное — это наше единство в достижении этой цели. Попытки раскачать ситуацию внутри нас, посеять разногласия не ослабевают.

А теперь зададимся вопросом: ситуация с установлением бюста Сталина работает на сплочение нашего общества или наоборот? Ответ очевиден: есть люди, которые свято верят в идеалы Сталина — Ленина, есть люди, которые прямо противоположного мнения, и общих точек соприкосновения по этому вопросу пока нет.

✔️Так зачем же в это сложное время вбрасывать в общество такие идеи? Мне не понятно.

✔️Как известно, сегодня состоятся публичные слушания по этому вопросу. Я предполагаю, что будет жарко. Более того, как я узнал из средств массовой информации, для этого со стороны администрации был задействован административный ресурс по привлечению студентов, что, на мой взгляд, недопустимо и ставит под сомнение легитимность результатов слушаний. Желание узнать мнение жителей по этому вопросу и посоветоваться похвально, но не таким же топорным способом.

✔️В конечном итоге этот вопрос должны решать люди, а депутаты и исполнительная власть лишь реализовывать мнение людей.

✔️Но существует ли сейчас в городе Орле, где проблем выше крыши, запрос на установку бюста Иосифа Виссарионовича Сталина — пусть ответит каждый себе сам".

Русская линия