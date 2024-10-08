Русская линия
Сводка новостей от 8 октября 2024

Грузинская Православная Церковь выступила в поддержку закона о запрете пропаганды содомии
Служба по связям с общественностью Грузинской Патриархии распространила по этому поводу специальное заявление…

Эмблема Грузинской ПатриархииГрузинская Православная Церковь выступила в поддержку грузинского парламента, который преодолел вето президента страны и окончательно принял закон о запрете в Грузии пропаганды содомии.

«Сегодня в Грузии, как и во многих странах мира, защита семейных ценностей стала важной задачей. На протяжении многих лет на этот вопрос откликались и Грузинский Патриархат, и большинство населения, каждый из которых служил защите семейных ценностей перед лицом растущих вызовов», — говорится в заявлении Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии.

В Грузинской Патриархии указали, что «Церковь постоянно защищала и защищает нашу молодежь от идеологий, подрывающих традиционные семейные структуры». Примером такой церковной заботы стала история, когда священноначалие после продолжительной борьбы добилось исключения из школьных учебников тем, которые «открыто подчеркивали упадок семейных ценностей» и содержали откровенную пропаганду содомии и половой распущенности.

Кроме того, в Церкви отметили, что пропаганда половых извращений «часто создавала значительные социальные разногласия в обществе и даже становилась инструментом напряженности в руках тех, кто стремится углубить поляризацию».

«Исходя из этих тенденций, принятый нынешним правительством Грузии закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“ является позитивным шагом вперед. Мы надеемся, что этот закон принесёт добрые плоды для благополучия нашего общества, поскольку это важный и решительный шаг по защите традиционных ценностей, определяющих идентичность грузинской нации», — говорится в заявлении.

Русская линия

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