4 октября 2024 года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку посетил Молдавию, где, в частности, провёл встречу с главой Бессарабской митрополии Румынского Патриархата митрополитом Петром (Пэдурару). В ходе состоявшихся переговоров чиновник пообещал продолжить финансовую поддержку церковной структуры Румынской Церкви на территории Молдавии, что может означать продолжение давления на Молдавскую Православную Церковь, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на TV Moldova.

«Я заверил его Высокопреосвященство митрополита Петра, что буду продолжать поддерживать митрополита Бессарабии всеми силами, в том числе финансово для строительства и обновления церквей и социальных центров в Республике Молдова. У нас крепкие связи, но нам также нужен духовный мост между гражданами по обе стороны Прута, и это можно осуществить только через Церковь», — сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что более 60 приходов Православной Церкви Молдовы (в составе Московского Патриархата) перешли в Бессарабскую митрополию Румынской Православной Церкви. Один из последних случаев произошёл в городе Крикова, где приход ПЦМ в честь святого Александра Свирского отпраздновал своё «возвращение» в Румынский Патриархат. Все эти «переходы» происходят не без финансовой помощи румынских властей, которые стремятся таким образом уничтожить Молдавскую Православную Церковь.

Характерно, что никакого возмущения указанные заявления Чолаку в Молдавии не вызвали, хотя ранее в стране была развязана настоящая травля против молдавских священников только за то, что они посетили Россию с паломническим визитом. Клириков Молдавской Церкви обвиняли в «сепаратизме» и «работе на Москву», клеветали, что они «получают деньги из России» и т. д. Но если речь заходит о Румынии, то молдавские журналисты и чиновники, как в рот воды набрали. Оно и не удивительно — нынешняя глава Молдавии Майя Санду является гражданской Румынии и стремится присоединить Молдавию к румынским соседям.

Всё это означает, что давление на Молдавскую Православную Церковь будет только возрастать. Финансировать это давление будут напрямую из Румынии.

Русская линия