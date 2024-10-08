Останки настоятельницы женского Богоявленского монастыря, растерзанной в 1609 году поляками и литовцами, были торжественно перенесены в обитель…

6 октября 2024 года в Богоявленском монастыре Углича состоялось торжественное перенесение и прославление мощей преподобномученицы Анастасии Угличской, много пострадавшей и убитой руками зверствовавших тогда на территории России поляков и литовцев, разоривших обитель и Углич в 1609 году, сообщает пресс-служба Ярославской епархии.

Перед началом Божественной литургии святые мощи были принесены в Богоявленский собор обители, где их встретили митрополиты Ярославский и Ростовский Вадим, Волгоградский и Камышинский Феодор, епископы Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, Переславский и Угличский Феоктист, настоятельница обители игумения Антонина с сестрами, священнослужители, монашествующие и верующие. После встречи святых мощей была совершена Божественная литургия.

«Сегодня произошло удивительно радостное событие — перенесение и прославление святых мощей преподобномученицы Анастасии Угличской, — сказал в напутственном слове митрополит Вадим. — Это событие отдалено от времени её подвига более, чем на четыре столетия. Святая отдала свою жизнь за Христа, за людей, за тех, кто вверен был её попечению, воссияв на небосклоне святости.

Мы возносим к ней свои молитвы, и в будущем она не оставит нас своим заступничеством, как не оставляла обращающихся к ней и ранее. Мы имеем для поклонения её святые мощи, к которым можем припадать и испрашивать то, что нам необходимо для жизни вечной, чтобы обрести утешение в обителях Отца Небесного.

Я сердечно всех поздравляю с таким знаменательным событием и рад, что в этой обители будут пребывать святые мощи преподобномученицы Анастасии, и как вечная игумения она будет вместе с игуменией Антониной и сестрами совершать дело спасения, чтобы обрести подвизающимся здесь у Бога милость и истину, чтобы просиять тем подвигом, который бы даровал нам возможность снискать у Бога прощение наших прегрешений и милость, а на более мы и не рассчитываем".

Святые мощи преподобномученицы Анастасии Угличской впервые внесены в храм для всеобщего почитания и поклонения.

В 1609 году, при разорении города Углича, в женской Богоявленской обители Угличского кремля была истерзана и убита не только игумения Анастасия, но и два священника, два чтеца, 35 инокинь, 200 юных девиц и 60 женщин. 34 деревянные здания монастыря, как и большинство построек крепости, были сожжены.

Тела убитых насельниц и игумении были брошены в Волгу. Позднее ниже по течению они были выловлены горожанами и погребены возле Благовещенского храма на Кирилло-Афанасиевском погосте.

Над могилой мученицы совершалась молитва. Многие чудеса и исцеления получали молящиеся по молитвам к преподобномученице.

17 октября 2012 года честные останки святой преподобномученицы были обретены. После тщательного изучения и идентификации мощей на основании полученных результатов исследований 14 августа 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил найденные останки считать святыми мощами преподобномученицы Анастасии Угличской.

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