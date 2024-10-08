Министерство внутренних дел Эстонии сочло недостаточными изменения, внесенные Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата в свой Устав «с целью дистанцироваться от Русской Православной Церкви», а также заявило о несогласии с тем, чтобы новым названием ЭПЦ МП стала «Эстонская православная церковь». Министерство настаивает на «фактическом выходе ЭПЦ МП из-под влияния Патриарха Кирилла», сообщает эстонский портал ERR.ee.

Канцлер МВД Тармо Мийлитс, в частности, указал на сохранение в Уставе ссылки на Томос 1993 года, которым Святейший Патриарх Алексий II дал Эстонской Православной Церкви статус самостоятельности в управлении. Чиновников не устраивает, что согласно этому Томосу, руководство деятельностью ЭПЦ МП осуществляется постановлениями Синода, которые утверждаются Московским Патриархом, поэтому они настаивают на том, чтобы убрать из документа любые подобные ссылки на Томос.

В МВД Эстонии также не согласились с утверждением ЭПЦ МП о том, что она является самостоятельной Церковью, поскольку «в действительности она является лишь самоуправляемой с учётом канонической юрисдикции Московского Патриархата, зафиксированной в Томосе 1993 года».

Кроме того, ведомство отказалось регистрировать новое самоназвание ЭПЦ без упоминания Московского Патриархата, сочтя это название «не соответствующим закону о Церквях и приходах» и «недостаточно отличающимся от уже внесённой в регистр Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ)», а также «создающим фактически неверное впечатление, что такая Церковь якобы охватывает всех православных верующих в Эстонии».

В МВД также прокомментировали «трактовку исторических фактов» в новой редакции Устава ЭПЦ МП и упомянутом Томосе, сочтя, что «она не соответствует распространённым в Эстонии точкам зрения» об истории Православия в стране. «Изложение исторических фактов в Уставе религиозного объединения юридически не запрещено, но в этом случае возникает вопрос, какова цель и юридическая обязательность их изложения, и соответствуют ли эти факты действительности», — написал Мийлитс.

МВД также выразило несогласие с некоторыми формулировками в новой редакции Устава, сочтя неуместным использование в нём слова «указ» и ряд других терминов.

В ответ викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил заявил эстонским СМИ, что в Эстонской Православной Церкви уже устали от развязанной антицерковной травли, но будут готовить свой официальный ответ на требования чиновников.

«Многие эти вопросы связаны с историческим пониманием. Так что будем, наверное, тоже составлять такой подробный ответ, как мы всё это понимаем», — сказал в интервью «Актуальной камере» владыка Даниил. По его словам, ведя свою дискуссию с ЭПЦ МП, эстонские чиновники грубо вмешиваются во внутрицерковные дела, используя при этом в каких-то моментах законодательство, а где-то переходя на «церковную канонику».

«Но если говорить о церковной канонике, то и между Церквями бывает разное понимание», — добавил епископ Даниил, добавив, что в данном случае всё же сама Церковь должна иметь возможность решать, как ей быть, а не слушать указаний полицейских. «Здесь не должно от светского государства быть таких предписаний, что канонически правильно, а что нет. Светское государство не имеет таких полномочий», — подчеркнул архипастырь.

Русская линия