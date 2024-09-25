Для сравнения, в Российской империи на 1914 год было 550 мужских и 475 женских обителей…

На данный момент в Русской Православной Церкви всего насчитывается 957 монастырей (460 мужских и 497 женских). При этом из них на территории России располагается 580 монастырей (279 мужских и 301 женский). Среди обителей — 36 ставропигиальных (17 мужских и 19 женских). Такую статистику привёл Святейший Патриарх Кирилл во время Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

За последний год Русская Церковь пополнилась 2 мужскими и 3 женскими монастырями.

Для сравнения приведём статистику обителей в Российской империи, начиная с 1825 по 1914 годы, которые публикует портал Azbuka.Ru. В 1825 года в России было 377 мужских и 99 женских обителей (всего 476), в 1940 году их число возросло до 435 и 112 соответственно и составило всего 547 монастырей. С тех пор количество обителей менялось, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (речь идёт об уменьшении только мужских монастырей, женские продолжали неуклонно расти).

В итоге к 1914 году в Российской империи насчитывалось 550 мужских и 475 женских монастырей, то есть всего 1025 обителей. Сейчас таковых на всей канонической территории Русской Православной Церкви 957.

При этом следует учитывать, что территория современной России далеко не покрывает тех земель, которые в своё время занимала Российская империя, а потому напрямую сравнивать приведённые цифры некорректно. Тем не менее, это даёт некоторое представление о соотношении числа монастырей в России по сравнению с Российской империей. Какова в этих монастырях монашеская жизнь, это уже другой вопрос.

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