24 сентября 2024 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, в ходе которого коснулся темы распространения в Российской армии всевозможных оккультных и неоязыческих культов, сообщает Патриархия.Ru.

«Христианское свидетельство в армии также является требованием времени. Военнослужащие, как никто другой, нуждаются в слове Божием, подкрепленным пастырским участием в их жизни. Есть проверенная веками поговорка „в окопе нет атеистов“, и она правдива. Но верно так же и то, что война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от Православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — отметил Предстоятель.

По словам Патриарха Кирилла, «неоязычество паразитирует на ложном тезисе, будто христианство, Православие, как бы остается вне темы героизма». «Мы, конечно, знаем, что это не так, что самый большой героизм — это когда человек побеждает самого себя. Мы говорим о наших святых „подвижники“, то есть они совершают подвиг, духовный подвиг. Но это не очевидно для очень многих, в том числе для тех, кто увлекается сегодня неоязычеством, потому что неоязычество пропагандирует личный героизм, силу и доблесть. Лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь».

В связи с этим Предстоятель Русской Православной Церкви призвал военных священников «постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах, для того чтобы лживость мифа о том, что героизм несовместим с христианством, доказывалась в первую очередь замечательными примерами из жизни святых воинов, которые бережно хранятся в памяти нашей Церкви».

Русская линия