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Сводка новостей от 25 сентября 2024

Вячеслав Володин: Данный запрет — это важное решение по защите детства и традиционных ценностей
В Госдуме проголосовали в первом чтении за законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами стран, где разрешена смена пола…

Государственная Дума России25 сентября 2024 года депутаты Государственной Думы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщает официальный сайт российского парламента.

«Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов Госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, отказ в усыновлении детей из России или опеке над ними коснётся граждан нескольких десятков стран. «До этого мы приняли законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола», — напомнил Вячеслав Володин.

Список стран, чьи граждане отныне не смогут усыновлять сирот из России, пока не представлен. При этом надо заметить, что в целом ряде государств (например, в США) иностранцы вообще не могут усыновить ребёнка. Россия же продолжает оставаться в ряду тех стран, где детей запросто отдают иностранцам.

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Вячеслав Володин: Данный запрет — это важное решение по защите детства и традиционных ценностей
В Госдуме проголосовали в первом чтении за законопроект о запрете усыновления российских сирот гражданами стран, где разрешена смена пола...

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